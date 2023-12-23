Maden ocağında kamyonun çarptığı işçi hayatını kaybetti

Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, evli ve 5 çocuk babası Coşar'ın yaşamını yitirdiği belirlendi.

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