Trafikte karşılaştığı husumetlisini silahla vurdu
Kayseri'de bir kişi, trafikte karşılaştığı husumetlisi tarafından tabancayla vurularak yaralandı. Polis, olay yerinden kaçan şüpheli Polat K.'nin yakalanması için çalışma başlattı.
Kaynak : DHA
Haber Giriş : 23 Aralık 2023 17:16, Son Güncelleme : 23 Aralık 2023 17:17
Kayseri'de Polat K. adlı kişi, Talas ilçesi Bahçelievler Mahallesi Tutlubağlar Caddesi'nde trafikte seyir halindeyken husumetlisi Murat K. ile karşılaştı.
Saat 14.30 sıralarında meydana gelen olayda aracından inen Polat K. ile Murat K. arasında çıkan tartışma, silahlı kavgaya dönüştü.
Polat K. belinden çıkardığı tabancayla Murat K.'yi sağ bacağından vurarak yaraladı, ardından olay yerindeki 2 otomobile çarpıp kaçtı.
Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Murat K., sağlıkçıların ilk müdahalesinin ardından Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.
Polis, olay yerinden kaçan şüpheli Polat K.'nin yakalanması için çalışma başlattı.