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Merkezi Yönetim Bütçe Teklifi, Meclis'te

TBMM Genel Kurulu'nda 2024 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi'nin görüşülmesine devam edildi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 23 Aralık 2023 19:28, Son Güncelleme : 23 Aralık 2023 19:29
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Merkezi Yönetim Bütçe Teklifi, Meclis'te

TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Celal Adan başkanlığında toplandı. 2024 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi üzerine, sırasıyla Saadet, İYİ Parti, MHP, DEM Parti ve CHP milletvekilleri grupları adına konuşma yaptı. AK Parti Grup Başkanvekili Leyla Şahin Usta, Irak'ın kuzeyinde şehitler olduğu için daha hassas davranmak adına konuşma yapmayacaklarını söyledi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, milletvekillerinin sorularını yanıtladı. Uraloğlu, Bakanlığa tahsis edilen ödeneklerle ilgili, "Özellikle Bakanlığımıza tahsis edilmiş olan ödeneklerin önemli bir bölümü ya da ihtiyacı kadarı depremle ilgili yapıların iyileştirilmesinde kullanılmıştır" dedi.

Erzurum'u Karadeniz'e bağlayacak olan Kop, Vauk, Dallıkavak ve Kırık tünellerini 2025 ve 2026 yıllarında hizmete açmayı planladıklarını belirten Uraloğlu, Hakkari Depin Köprüsü ile ilgili çalışma başlattıklarını söyledi. Uraloğlu, devam eden projelere ilişkin, "Yine, alternatif yol üzerinde Hakkari Valiliğimiz ile Bakanlığımız arasında doğrudan Van'a çıkacak olan bir yol üzerinde çalışıyoruz. Belli kısmını asfalt yaptık, geri kalan kısmını da önümüzdeki sene, 2024 yılında komple asfalt yaparak alternatif yol oluşturacağız. Her ne kadar yüksek rakımdan geçiyorsa da bir alternatif yolu olsun. Oradaki tünellere devam ediyoruz, Yeniköprü'deki tünele devam ediyoruz. O muhtemelen önümüzdeki senenin sonu belki 1 sene sonraya kalabilir mi? Biraz tüneldeki zemin şartlarına bağlı. Güzeldere Tünelini inşallah bitirip önümüzdeki sene trafiğe açacağız. Güzeldere geçişini genel anlamda rahatlatmış olacağız. Uçak seferleriyle ilgili yoğun bir şekilde talep var. Van'la ilgili uçak seferleri konusunda hem saatleri hem sayıları konusunda anladığım kadarıyla bir talep var. Burada Türk Hava Yolları'nın özellikle AnadoluJet'in kiraladığı yabancı uçakların yurt içinde uçmasıyla ilgili Kabotaj Kanunu'nda bir düzenleme yaptık. O konuda birazcık daha rahatlama olacak ve sefer sayılarını muhtemelen bir miktar da artırmış olacağız. Yine, Siirt- Pervari yoluyla ilgili çalışmalarımıza başladık. Buna mevsimin müsaade ettiği şartlarda devam ediyoruz. 'Önemli bir problemimiz yok' diye düşünüyorum" dedi.

Uraloğlu'nun konuşmasını bölen CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal, "Şanlıurfa'ya hızlı tren geliyor mu gelmiyor mu Bakanım" diye sordu. Uraloğlu da "Şanlıurfa'ya hızlı tren inşallah önce Gaziantep'e, ondan sonra da Şanlıurfa'ya devam edecek. Ovaköy Sınır Kapısı'na kadar devam edecek inşallah, projesini yaptık" dedi.

Genel Kurul'da, 2024 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi'nin 5 ve 6'ncı maddeleri oylanarak kabul edildi. Teklifin kalanı üzerine görüşmeler sürüyor.

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