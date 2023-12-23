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Siyasilerden şehit haberleri sonrası art arda başsağlığı mesajları

Milli Savunma Bakanlığı'nın (MSB) Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde teröristlerle çıkan çatışma sonucunda 6 askerin şehit olduğunu ve 1 askerin yaralandığını açıklamasının ardından siyasilerden art arda başsağlığı mesajları geldi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 23 Aralık 2023 19:57, Son Güncelleme : 23 Aralık 2023 20:16
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Siyasilerden şehit haberleri sonrası art arda başsağlığı mesajları

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde üs bölgesine sızmaya çalışan teröristlerle çıkan çatışmada 6 askerin şehit olduğunu, 1 askerin de yaralandığını açıkladı.

Bakanlık'tan yapılan açıklamanın ardından siyasilerden art arda başsağlığı mesajları geldi.

MSB: Kuzey Irak'ta 6 asker şehit oldu

İLETİŞİM BAŞKANI FAHRETTİN ALTUN

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"Pençe Kilit Harekatı bölgesinde teröristlerle girilen çatışma sonucu şehit olan kahraman Mehmetçiklerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Şehitlerimizin ailelerine, sevdiklerine ve tüm milletimize başsağlığı dileklerimi iletiyorum.

Unutulmamalıdır ki hiçbir hain saldırı Türkiye'nin birliğini ve beraberliğini sarsamayacak, teröristlerin ve hamilerinin karanlık planları ülkemizin iradesini ve kararlılığını aşamayacaktır. Türkiye olarak hem sınırlarımız içinde hem de dışında terörün her türlüsüne karşı mücadelemize azim ve cesaretle devam edeceğiz."

TBMM BAŞKANI NUMAN KURTULMUŞ

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde şehid olan Mehmetçiklerimize Rabbimden rahmet, ailelerine ve silah arkadaşlarına sabır ve metanet diliyorum.

Kahramanlarımızın kabirleri nur, mekanları cennet, makamları ali olsun.

Devletimizin; vatanımıza, birliğimize, huzurumuza kasteden hainlere hak ettikleri cevabı vereceğinden, ülkemiz üzerine hain planlar kuranların kirli heveslerini kursaklarında bırakacağından kimsenin şüphesi olmasın."

ADALET BAKANI YILMAZ TUNÇ

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, başsağlığı dilediği paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde, hain teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan kahraman askerlerimize Allah'tan rahmet, acılı ailelerine sabır, yaralı askerimize acil şifalar diliyorum.

Şehitlerimizin ruhu şad olsun.

Aziz milletimizin başı sağ olsun."

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI VEDAT IŞIKHAN

Bakan Işıkhan, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde bölücü terör örgütü ile çıkan çatışma sonucu şehit olan askerlerimizin haberini derin bir üzüntüyle öğrendim.

Kahraman şehitlerimize Allah'tan rahmet; kederli ailelerine sabır, yaralı askerlerimize de acil şifalar diliyorum. Şehitlerimizin mekanları cennet, makamları ali olsun inşallah.

Aziz milletimizin başı sağ olsun."

AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANI MAHİNUR ÖZDEMİR GÖKTAŞ

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada şehit düşen kahraman askerlerimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerine sabır diliyorum.

Yaralı Mehmetçiğimizin bir an evvel sağlığına kavuşmasını temenni ediyorum.

Terörle mücadelemiz bu topraklardaki son terörist bertaraf edilinceye kadar kararlılıkla devam edecek. Başımız sağ olsun."

CHP GENEL BAŞKANI ÖZGÜR ÖZEL

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Dün aldığımız acı haberin ardından bugün bir kez daha kahrolduk. Pençe Kilit Operasyon bölgesinde, PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan altı askerimize Allah'tan rahmet, ailelerine ve milletimize başsağlığı diliyorum." ifadelerini kullandı.

İYİ PARTİ GENEL BAŞKANI MERAL AKŞENER

İYİ Parti lideri Akşener, şu ifadeleri kullandı:

"Dün akşam yüreğimize düşen ateşe, bugün bir kor daha eklendi ve maalesef bir acı haber daha aldık...

Pençe-Kilit Harekatı operasyon bölgesinde askerlerimize yapılan saldırıda, 6 kahraman Mehmetçiğimizi daha teröre şehit verdik...

Şehitlerimize Yüce Allah'tan rahmet, yakınlarına ve milletimize baş sağlığı diliyorum.

Evlatlarımızın ruhları şad, mekanları cennet olsun.

Bugün, 85 milyon Türk milleti olarak yaralıyız. Ama yaramızı deşmeye çalışan hainlerin, heveslerini kursaklarında bırakmaya da kararlıyız!

Duyması gereken kim varsa duysun:

Varlığım Türk varlığına armağan olsun!
Ne mutlu Türk'üm diyene!"

DEVA PARTİSİ GENEL BAŞKANI ALİ BABACAN

Ali Babacan, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Irak'ta üs bölgemize sızmaya çalışan terör örgütü üyeleri ile çıkan çatışmada şehit olan askerlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına sabır diliyorum.

Başımız sağ olsun.

Yaralı askerimizin bir an önce sağlığına kavuşmasını temenni ediyorum."

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