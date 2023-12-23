Piyade Sözleşmeli Er Aslan'ın Elazığ'daki ailesine şehadet haberi verildi
Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Harekatı bölgesindeki üs bölgesine sızmaya çalışan teröristlerle güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Kemal Aslan'ın (22) ailesine şehadet haberi verildi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 23 Aralık 2023 22:08, Son Güncelleme : 23 Aralık 2023 22:13
ELAZIĞ (AA) - Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Harekatı bölgesindeki üs bölgesine sızmaya çalışan teröristlerle güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Kemal Aslan'ın (22) ailesine şehadet haberi verildi.
Elazığ nüfusuna kayıtlı şehit Aslan'ın, Güneykent Mahallesi'nde yaşayan annesi Yeter ve babası Mehmet Aslan'a acı haberi yetkililer verdi.
Şehidin evinin bulunduğu apartmana Türk bayrağı asıldı.
Şehit Aslan'ın cenazesinin, memleketi Elazığ'da toprağa verileceği öğrenildi.