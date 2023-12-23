Şehit asker babasının paylaşımı: Oğlum şehit oldu, ne mutlu bana

Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Harekatı bölgesindeki üs bölgesine sızmaya çalışan teröristlerle güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada şehit olan 22 yaşındaki Piyade Sözleşmeli Er Kemal Aslan'ın ailesine şehadet haberi verildi.

Elazığ nüfusuna kayıtlı şehit Aslan'ın, Güneykent Mahallesi'nde yaşayan annesi Yeter ve babası Mehmet Aslan'a acı haberi yetkililer verdi.

Şehit askerin babası Mehmet Aslan sosyal medya hesabından "Oğlum şehit oldu, ne mutlu bana" sözleriyle paylaşım yaptı.

Şehidin evinin bulunduğu apartmana Türk bayrağı asıldı.

Şehit Aslan'ın cenazesinin, memleketi Elazığ'da toprağa verileceği öğrenildi.