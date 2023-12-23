Spor camiasından teröre tepki

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde üs bölgesine sızmaya çalışan teröristlerle çıkan çatışmada 6 askerin şehit olduğunu, 1 askerin de yaralandığını duyurdu. Şehit haberlerinin gelmesinin ardından spor camiasından art arda başsağlığı ve teröre tepki mesajları geldi.

GENÇLİK VE SPOR BAKANI OSMAN AŞKIN BAK

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, sosyal medya hesabından yayınladığı başsağlığı mesajında şu ifadeleri kullandı:

"Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde çıkan çatışmada şehit düşen kahramanlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Ruhları şad, mekanları cennet olsun."

TÜRKİYE FUTBOL FEDERASYONU

Türkiye Futbol Federasyonu tarafından yayınlanan başsağlığı mesajında şu ifadeler yer aldı:

"Pençe-Kilit Harekatı operasyon bölgesinde hain terör örgütü mensuplarıyla yaşanan çatışmada şehit düşen kahraman askerlerimize Allah'tan rahmet; kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetlerimize ve milletimize başsağlığı, yaralı Mehmetçiğimize acil şifalar diliyoruz.

Aziz şehitlerimiz anısına bugün oynanan tüm müsabakalar öncesinde 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu. Kulüplerimiz siyah kol bandıyla sahaya çıktı. Söz konusu uygulama 24 ve 25 Aralık tarihlerinde oynanacak tüm müsabakalarda da devam edecek."

GALATASARAY

Sarı-kırmızılı kulüpten yayınlanan başsağlığı açıklamasında "Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde bölücü terör örgütü mensuplarıyla girilen çatışma sonucu şehit düşen askerlerimize Allah'tan rahmet; aileleri, yakınları ve milletimize başsağlığı; yaralanan askerlerimize acil şifalar diliyoruz." denildi.



FENERBAHÇE

Fenerbahçe'nin şehitler için yayınladığı başsağlığı mesajında şu ifadelere yer verildi:

"Milletimizin başı sağ olsun. Pençe-Kilit operasyon bölgesinde çıkan çatışma sonucu şehit olan askerlerimize Allah'tan rahmet; ailelerine, yakınlarına başsağlığı; yaralanan askerlerimize acil şifalar dileriz."



BEŞİKTAŞ

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde hain teröristlerle çıkan çatışmada altı askerimizin şehit düştüğünü, bir askerimizin yaralandığını derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Şehit askerlerimize Allah'tan rahmet; ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ve milletimize başsağlığı, yaralı askerimize acil şifalar dileriz."



TRABZONSPOR

Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Şehitlerimiz var!Pençe-Kilit Operasyonu'nda 6 askerimizin daha şehit olduğunu büyük bir üzüntüyle öğrendik. Bu üzüntülü ortamda şu an oynanan RAMS Başakşehir karşılaşması ile ilgili kulübümüz herhangi bir paylaşımda bulunmayacaktır.?? Milletimizin başı sağ olsun."