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Ankara'da beş, İstanbul'da iki ilçe MHP'de

AK Parti ve MHP arasında iki aydır yürütülen yerel seçim iş birliği görüşmeleri tam mutabakatla sonuçlanırken, 30 büyükşehrin yanı sıra ortak aday çıkaracakları 29 il belediyesi ile ilgili detaylar da belli olmaya başladı.

Kaynak : Türkiye
Haber Giriş : 24 Aralık 2023 07:48, Son Güncelleme : 24 Aralık 2023 07:37
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Ankara'da beş, İstanbul'da iki ilçe MHP'de

Türkiye Gazetesi'nden Yücel Kayaoğlu'nun haberine göre; halen MHP'nin yönettiği 10 il belediyesinin yanı sıra Kırklareli'de MHP aday çıkaracak, AK Parti bu illerde MHP'nin adayını destekleyecek. Bu doğrultuda büyükşehir statüsündeki Manisa ve Mersin'in yanı sıra Amasya, Bartın, Bayburt, Çankırı, Erzincan, Karabük, Karaman, Kastamonu, Kırklareli, Kütahya ve Osmaniye'de AK Parti aday çıkarmayacak. 18 il belediyesinde ise MHP aday çıkarmayıp, AK Parti'nin adayını destekleyecek. 2019 seçimlerinde ayrı ayrı aday çıkardıkları için CHP'nin kazandığı Artvin ve Kırşehir'de bu defa AK Parti'nin adayı ile seçime girilecek. Kayyım tayin edilen il belediyelerinde de MHP, AK Parti'nin adayını destekleyecek. AK Parti ve MHP muhalefetin oy oranının düşük olduğu ve aralarında Kilis, Elazığ, Düzce, Gümüşhane, Niğde, Tokat, Yozgat, Sivas ve Aksaray'ın bulunduğu 22 il belediyesinde ise ayrı ayrı aday çıkaracak.

AK Parti ve MHP'nin uzun zamandır üzerinde çalıştığı ilçe belediyeleri konusunda iş birliği yapılacak yerler belirlendi. Buna göre, İstanbul'da Beşiktaş ve halen MHP'nin yönettiği Silivri'de MHP aday çıkaracak. Diğer ilçelerde AK Parti aday gösterecek. Ankara'da ise mevcutta da MHP'li olan Etimesgut, Gölbaşı ve Polatlı'nın yanı sıra iki ilçede daha MHP aday gösterecek.

AK Parti ve MHP toplamda 59 ilde ortak aday çıkarmasının yanı sıra, Belediye Meclis üyeliklerinde de iş birliğine gidecek. Meclis üyelikleri konusunda anlaşma sağlanırsa, Yeniden Refah Partisi, HÜDA PAR ve DSP ile de iş birliği yapılacak.

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