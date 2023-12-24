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Müstakil evde yangın faciası: Yaşlı kadın öldü, gelini dumandan zehirlendi

Aksaray'da müstakil evde sobadan çıkan yangına yatağında yakalanan yaşlı kadın yanarak hayatını kaybetti, gelini dumandan zehirlenerek hastaneye kaldırıldı.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 24 Aralık 2023 08:58, Son Güncelleme : 24 Aralık 2023 08:59
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Müstakil evde yangın faciası: Yaşlı kadın öldü, gelini dumandan zehirlendi

Yangın gece saat 23.00 sıralarında Aksaray'ın Gülağaç ilçesine bağlı Osmanlı köyünde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, oğlu Kenan Şahin (66) ve gelini Sevgi Şahin (64) ile birlikte köyde müstakil bir evde yaşayan Meryem Şahin'in (85) evinde sobadan çıkan kıvılcım nedeniyle yangın çıktı. Bir süre fark edilmeyen yangın kısa sürede halı ve ardından kanepeyi tutuşturdu. Yangına uykusunda yakalanan ve dumandan etkilenerek uyanıp güçlükle kalkan Sevgi Şahin kayınvalidesini uyandırmak istedi. Yaşlı kadını kaldıramayan gelin Sevgi Şahin güçlükle alevlerin arasından dışarı çıkarak komşularında yardım istedi. Yangının kısa sürede tüm odayı sarmasının ardından vatandaşlar içeriye giremezken durum 112 Acil Çağrı Merkezine bildirildi. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Aksaray Belediyesi ve Gülağaç Belediyesi itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yangın 2 saat süren çalıma sonucu tamamen söndürülebilirken yaşlı kadının yanmış cesedi itfaiye ekiplerince çıkarıldı. Kısmen çöküntülerin yaşandığı müstakil ev tamamen kullanılmaz hale geldi. Dumanlardan zehirlenerek baygınlık geçiren Sevgi Şahin olay yerine gelen ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Gülağaç İlçe Kaymakamı Muhammet Fatih Aydın'ın olay yerinde incelemeler yaptığı yangınla ilgili Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatılırken Kenan Şahin'in işi gereği şehir dışında olduğu öğrenildi.

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