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AK Parti üç ilde aday göstermeyecek

Kars, Erzincan ve Bayburt'ta 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak olan mahalli idareler seçiminde AK Parti aday göstermeyip, Cumhur İttifakı olarak Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) adayını destekleyecek.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 24 Aralık 2023 14:15, Son Güncelleme : 24 Aralık 2023 14:18
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AK Parti üç ilde aday göstermeyecek

Konuyla ilgili olarak MHP Kars İl Başkanlığı'ndan yazılı açıklama yapıldı.

Yapılan yazılı açıklamada, "31 Mart 2024 tarihinde yapılacak mahalli idareler seçiminde Kars'ta Ak Parti aday göstermeyip Cumhur ittifakı olarak MHP adayını destekleyecektir" denildi.

Erzincan ve Bayburt'ta AK Parti aday çıkarmayacak

AK Parti ve MHP arasında gerçekleşen yerel seçim iş birliği görüşmelerinin sonuçlandığı belirtilerek Erzincan ve Bayburt'ta AK Parti'nin aday çıkarmayacağı öne sürüldü.

MHP ve AK Parti'nin 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde 30 büyükşehir ve 29 ilde işbirliği yapacağı öngörülüyor. MHP ve AK Parti'nin ittifak olduğu illerden Erzincan ve Bayburt'ta AK Parti'nin aday çıkarmayacağı öne sürüldü. Ankara'da parti içlerinde yapılan kulislere göre Erzincan'da Cumhur ittifakı adayı mevcut Belediye Başkanı Bekir Aksun, Bayburt'ta mevcut Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci ile devam edileceği kaydedildi.

18 il belediyesinde ise MHP aday çıkarmayıp, AK Parti'nin adayını destekleyeceği adaylık sürecinin bir kaç güne parti meclislerinde açıklanmasının ardından kesinleşmesi bekleniyor.

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