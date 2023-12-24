Cumhur'da ittifak genişledi

Yenişafak'tan Nur Banu Aras'ın haberine göre; AK Parti ve MHP heyetleri, yaptıkları ittifak çalışmasında son aşamaya geldi. Çalışmaya göre 30 büyükşehrin yanına 29 il belediyesi de eklendi. 29 ilde hangi şehrin hangi partiye verileceği üzerinde çalışmalar sürüyor. Edinilen bilgilere göre CHP'nin elinde bulunan Ardahan, Artvin, Bilecik, Bolu, Burdur, Çanakkale, Edirne, Kırklareli, Kırşehir ve Sinop'ta da iki parti ortak adayla girecek. Bu illerde hangi partinin oy potansiyeli yüksekse o partinin adayı desteklenecek. Hedefin Cumhur İttifakı'nın belediye sayısının artırılması olduğu belirtildi.

LİDERLER NOKTA KOYACAK

Çalışmaya önümüzdeki hafta yapılması planlanan Erdoğan-Bahçeli görüşmesinin ardından son noktanın konulması bekleniyor. Liderlerin onayının ardından çalışma tamamlanarak kamuoyu ile paylaşılacak. Cumhur İttifakı heyeti 26 Ekim'de başlayan süreçte 13 toplantı yaptı. 2019'da yapılan ittifakta AK Parti ve MHP 30 büyükşehir ve liderlerin memleketi Rize ve Osmaniye'de ittifak yapmıştı. 31 Mart 2024 seçimleri için yapılan çalışmada ise ittifakın kapsamı genişledi.

11 İLİ KAZANMAK İLK HEDEF

Cumhur İttifakı'nın ilk hedefi de geçtiğimiz seçimlerde CHP'ye kaptırılan büyükşehirleri geri almanın yanı sıra CHP yönetiminde olan illeri de ittifaka geçirmek. Bu kapsamda büyükşehirlerin dışında, CHP'de olan Ardahan, Artvin, Bilecik, Bolu, Burdur, Çanakkale, Edirne, Kırklareli, Kırşehir ve Sinop'ta da AK Parti ve MHP'nin ortak adayla seçime girmesi planlanıyor. Söz konusu illerde yapılan çalışmalar kapsamında hangi partinin o seçim çevresinde oy potansiyeli yüksek ise o partinin adayının desteklenmesi bekleniyor. Geçtiğimiz dönemde CHP'den seçilen ancak belediye başkanının görevden alınması nedeniyle AK Parti yönetimine geçen Yalova'da da ortak adayla seçime girilecek.

DOĞU'DA AK PARTİ

İki parti arasında yapılan çalışmaya göre ortak aday çıkarılacak 29 ilde Kastamonu, Bartın, Karabük, Kütahya, Kars, Iğdır Karaman, Bayburt'ta MHP adaylarının desteklenmesi bekleniyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın memleketi Rize, MHP lideri Bahçeli'nin memleketi Osmaniye'de iki parti birbirine jest yaparak aday çıkarmayacak. Doğu ve Güneydoğu'da ise Ağrı, Şırnak, Bitlis, Muş, Bingöl, Hakkari, Siirt ve Batman'da da ortak aday çıkararak AK Parti'nin adayının desteklenmesi planlanıyor.

SON TOPLANTIDA NETLEŞECEK

İki parti heyetinin yapacağı son toplantıda, ayrı ayrı seçime girecekleri 22 il de netlik kazanacak. Bu kapsamda; Uşak, Isparta, Afyonkarahisar, Aksaray, Niğde, Nevşehir, Düzce, Kilis, Yozgat, Giresun, Gümüşhane, Düzce, Zonguldak, Kırıkkale, Sivas, Tokat, Adıyaman, Elazığ, Çankırı, Çorum, Amasya, Erzincan illeri üzerinde duruluyor.