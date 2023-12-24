Ekşi Sözlük'teki şehit paylaşımlarına soruşturma
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, şehit olan askerlere yönelik suç veya suç unsuru içeren paylaşım yapanlar hakkında soruşturma başlatıldı.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 24 Aralık 2023 11:48, Son Güncelleme : 24 Aralık 2023 11:50
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yapılan paylaşımda, 'Ekşi Sözlük' isimli sosyal paylaşım sitesinde, Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından terör örgütlerine yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda şehit olan askerlere yönelik suç veya suç unsuru içeren paylaşım yapanlar hakkında, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldığı belirtildi.