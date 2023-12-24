Ekşi Sözlük'teki şehit paylaşımlarına soruşturma

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yapılan paylaşımda, 'Ekşi Sözlük' isimli sosyal paylaşım sitesinde, Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından terör örgütlerine yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda şehit olan askerlere yönelik suç veya suç unsuru içeren paylaşım yapanlar hakkında, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldığı belirtildi.