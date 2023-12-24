Feci ölüm: Otomobil çarptıktan sonra üzerinden 2 araç geçti

Kaza; Alanya-Manavgat D-400 karayolunda yaşandı. Edinilen bilgiye göre Alanya istikametinden Manavgat'a seyir halindeki Mustafa Emre Kaya'nın kullandığı 07 BIF 505 plakalı otomobil, Aşağı Işıklar Mahallesi Işıklı kavşağında sahil tarafından gelip kavşaktan Manavgat istikametine dönmekte olan İbrahim Dağdaş'ın kullandığı motosiklete çarptı. Otomobil sürücüsü olay yerinde durmayarak yoluna devam ederken, aynı otomobil sürücüsünün 112 Acil Çağrı Merkezini araması üzerine olay yerine gelen 112 sağlık ekipleri, motosiklet sürücüsünün yaşamını yitirdiğini belirledi.

Düğünden evine dönüyordu, yakınları fenalık geçirdi

Kazada yaşamını yitiren 44 yaşındaki İbrahim Dağdaş'ın Aşağı Işıklar altında bulunan mahalledeki bir yakınının düğününden evine dönmekte olduğu bildirildi.

Kazanın meydana geldiği yerin yakınında düğünde bulunan İbrahim Dağdaş'ın akrabaları kazanın hemen ardından olay yerine akın etti. Dağdaş'ın yakınları feryat edip, ağıtlar yakarken, fenalaşan kız kardeşi ise 112 sağlık ekipleri tarafından olay yerindeki müdahalenin ardından ambulansla Manavgat Devlet Hastanesine kaldırıldı.

1 otomobil çarpmış, 2 otomobil üzerinden geçmiş

Kaza anı güvenlik kamerasına saniye saniyesine yansırken, motosiklete çarpan otomobilin durmadan yoluna devam ettiği, arkadan gelen 2 otomobilin de yerde yatan İbrahim Dağdaş'ın üzerinden geçtiği görüldü.

Otomobil sürücüsü karakola gidip teslim oldu

Diğer taraftan, motosiklete çarpan otomobil sürücüsünün korkuyla olay yerinden ayrılırken 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak kazayı bildirdiği, ardından da polis karakoluna giderek motosiklete çarptığını söyleyip teslim olduğu, buradan Merkez Jandarma Karakoluna götürüldüğü bildirildi. Güvenlik güçleri, yerde yatan İbrahim Dağdaş'ın üzerinden geçen diğer 2 otomobilin de bulunması için çalışma başlattı.