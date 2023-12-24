Şehitleri ve ailelerini hedef alan paylaşımlara erişim engeli talebi

Bakanlıktan yapılan açıklamada, bazı sosyal medya sitelerinde yer alan, şehitlere ve ailelerine yönelik çirkin ve suç teşkil eden paylaşımlar hakkında açıklama yapılmasının uygun görüldüğü belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Şehitlerimizi ve onların bizlere emaneti olan kıymetli ailelerini hedef alan son derece yakışıksız, ahlak dışı ve kamu vicdanını yaralayan paylaşımları şiddetle kınıyoruz. Söz konusu içeriklerle ilgili erişim engeli talebinde ve ilgililer hakkında suç duyurusunda bulunulmuştur. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı olarak şehitlerimize ve ailelerine yönelik suç teşkil eden her türlü eylemin karşısında durmaya devam edeceğiz."