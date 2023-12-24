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İşte 2024 Asgari ücret zam senaryoları

Doğrudan ve dolaylı olarak milyonlarca insanı ilgilendiren asgari ücret görüşmelerinde son haftaya yarın itibariyle giriliyor. 2024'teki asgari ücrete ilişkin işçi ve işveren kesiminden rakam gelmezken, tüm sektörler yeni zammı bekliyor.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 24 Aralık 2023 15:16, Son Güncelleme : 24 Aralık 2023 15:20
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İşte 2024 Asgari ücret zam senaryoları

Son iki yıldır yüksek enflasyon nedeniyle yılda iki kez zam gören asgari ücret, 2024 yılın için yalnızca bir kez belirlenecek. Halihazırda 11 bin 401 lirayla açlık sınırının altında kalan maaşların makul seviyeye çekilmesi beklentisi hakim.

2024 asgari ücreti ne zaman belli olacak?

İşveren ve işçi kesiminin yeni yılın ücretlerini görüştüğü Asgari Ücret Tespit Komisyonu ilk toplantısını 11 Aralık, ikincisini ise 17 Aralık'ta düzenledi. Üçüncü toplantının tarihi ise açıklanmadı ancak yeni yıla girmeden asgari ücretin açıklanması gerekiyor.

Asgari ücrette zam senaryoları

Hem işçi hem de işveren tarafından henüz teklif gelmedi. İşçi kesimi asgari ücretin açlık sınının üzerinde ve refah getirecek seviyede olmasını beklerken, işverenler vergi ve maliyetteki artışa dikkat çekiyor.

Asgari ücrete en düşük yüzde 30, en yüksek ise yüzde 55 zam yapılması söz konusu. Asgari ücret yüzde 30 zamlanırsa 14 bin 822 liraya, yüzde 35 artırılırsa 15 bin 392 liraya yükselecek.

Yüzde 40'lık zamda 15 bin 962 lira; yüzde 45 artışta ise 16 bin 532 lira olacak. Yüzde 50'lik zam yapılırsa da 17 bin lirayı geçecek.

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