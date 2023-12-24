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Bakan Uraloğlu'ndan Türkiye'yi tehdit eden DEM partili eş başkana sert yanıt

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Trabzonlu Abdulkadir Uraloğlu, DEM Parti Eş Başkanı Tuncer Bakırhan'ın sarf ettiği sözlere tepki göstererek, " Trabzon'dan Tekirdağ'a Hakkari'den Edirne'ye hiç fark etmez, memleketimizin pek çok şehrini hedef gösterenler sadece Türkiye'de değil; dünyanın hiçbir yerinde rahat ve huzur yüzü görmeyecektir" dedi.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 24 Aralık 2023 15:35, Son Güncelleme : 24 Aralık 2023 15:41
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Bakan Uraloğlu'ndan Türkiye'yi tehdit eden DEM partili eş başkana sert yanıt

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, DEM Parti Eş Başkanı Tuncer Bakırhan'ın Türk milletini tehdit eden açıklamalarına resmi sosyal medya hesapları üzerinden yayınladığı mesaj ile sert yanıt verdi. Uraloğlu; "Trabzon'dan Tekirdağ'a Hakkari'den Edirne'ye hiç fark etmez, memleketimizin pek çok şehrini hedef gösterenler sadece Türkiye'de değil; dünyanın hiçbir yerinde rahat ve huzur yüzü görmeyecek" dedi.

DEM Partili Bakırhan, "Kürt sorunu devam ettikçe Tekirdağlı da Trabzonlu da rahat olmayacak. Ne Tunceli'de ne Türkiye'de huzur, umut, demokrasi olur" ifadelerini kullanmıştı.

Uraloğlu bu ifadelere sert yanıt vererek, "Ülke olarak kahraman şehitlerimizin acısını yaşarken, bölücü terör örgütünün siyasi uzantısı olan partinin sözde eş genel başkanının açıklaması kabul edilebilir bir durum değildir" dedi.

TRABZON'DAN TEKİRDAĞ'A HAKKARİ'DEN EDİRNE'YE HİÇ FARK ETMEZ, SİZE RAHAT YOK

"Trabzon'dan Tekirdağ'a Hakkari'den Edirne'ye hiç fark etmez, memleketimizin pek çok şehrini hedef gösterenler sadece Türkiye'de değil; dünyanın hiçbir yerinde rahat ve huzur yüzü görmeyecek" ifadelerini kullanan Uraloğlu, "Teröristlerle ve onların her ne şekilde olursa olsun uzantıları ile her alanda mücadelemiz devam edecektir. Bu bayrak için canını veren binlerce vatan evladı uğruna, terörle mücadelemiz her zaman olduğu gibi tavizsiz ve güçlü bir şekilde sürecektir. Terörün milletimize yaşattığı hiçbir acıyı unutmayacak; haklı mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz!" açıklamasında bulundu.

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