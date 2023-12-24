Zonguldak'ta batan geminin kayıp personellerini arama çalışmaları sürüyor

Bakan Tunç: DEM Parti kongresindeki olayla ilgili soruşturma açıldı
Bakan Tunç: DEM Parti kongresindeki olayla ilgili soruşturma açıldı
Erdoğan'dan şehit askerler için taziye mesajı
Erdoğan'dan şehit askerler için taziye mesajı
Akbaşoğlu, asgari ücretin açıklanacağı tarihi duyurdu
Akbaşoğlu, asgari ücretin açıklanacağı tarihi duyurdu
Şehit Aslan'ın komutanına gönderdiği video duygulandırdı
Şehit Aslan'ın komutanına gönderdiği video duygulandırdı
İşte 2024 Asgari ücret zam senaryoları
İşte 2024 Asgari ücret zam senaryoları
2024 yılı bütçe görüşmeleri tamamlandı
2024 yılı bütçe görüşmeleri tamamlandı
Şehitleri ve ailelerini hedef alan paylaşımlara erişim engeli talebi
Şehitleri ve ailelerini hedef alan paylaşımlara erişim engeli talebi
AK Parti üç ilde aday göstermeyecek
AK Parti üç ilde aday göstermeyecek
RTÜK Başkanı Şahin'den şehitlerle ilgili yayın yapan programlara uyarı
RTÜK Başkanı Şahin'den şehitlerle ilgili yayın yapan programlara uyarı
MEB, öğretmenler ve okul yöneticileriyle istişare için saha ziyaretlerine başladı
MEB, öğretmenler ve okul yöneticileriyle istişare için saha ziyaretlerine başladı
Ekşi Sözlük'teki şehit paylaşımlarına soruşturma
Ekşi Sözlük'teki şehit paylaşımlarına soruşturma
TBMM'de bu hafta neler görüşülecek?
TBMM'de bu hafta neler görüşülecek?
Cumhur'da ittifak genişledi
Cumhur'da ittifak genişledi
187 milyon liralık 15 kaçak lüks otomobile el konuldu
187 milyon liralık 15 kaçak lüks otomobile el konuldu
'Kızın saçına dokundu' iddiasında doktora yumruklu saldırı
'Kızın saçına dokundu' iddiasında doktora yumruklu saldırı
Türkiye'nin en kalabalık ilçesi açıklandı! Nüfusuyla 57 ili geride bıraktı
Türkiye'nin en kalabalık ilçesi açıklandı! Nüfusuyla 57 ili geride bıraktı
İkinci 'Seçil Erzan' vakası! Ucuz otomobil yalanıyla kandırdı
İkinci 'Seçil Erzan' vakası! Ucuz otomobil yalanıyla kandırdı
Ankara'da beş, İstanbul'da iki ilçe MHP'de
Ankara'da beş, İstanbul'da iki ilçe MHP'de
Bakan Güler: İki günde 25 terörist etkisiz hale getirildi
Bakan Güler: İki günde 25 terörist etkisiz hale getirildi
TBMM'de 'ortak bildiri' tartışması: İki parti imzalamadı
TBMM'de 'ortak bildiri' tartışması: İki parti imzalamadı
Kültür ve Turizm Müdür Vekili cinsel istismar iddiasıyla gözaltına alındı
Kültür ve Turizm Müdür Vekili cinsel istismar iddiasıyla gözaltına alındı
Asgari ücrette kritik hafta
Asgari ücrette kritik hafta
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Alçaklardan döktükleri kanın hesabı sorulmaktadır
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Alçaklardan döktükleri kanın hesabı sorulmaktadır
MSB: Kuzey Irak'ta 6 asker şehit oldu
MSB: Kuzey Irak'ta 6 asker şehit oldu
Kuzey Marmara Otoyolu'nda bir TIR şoförü rehin alındı
Kuzey Marmara Otoyolu'nda bir TIR şoförü rehin alındı
Bakan Göktaş, şehidin babaevinin yeniden inşa edilmesi talimatı verdi
Bakan Göktaş, şehidin babaevinin yeniden inşa edilmesi talimatı verdi
HSK'den güz kararnamesine ilişkin açıklama
HSK'den güz kararnamesine ilişkin açıklama
Şarkıcı Atilla Taş tutuklandı
Şarkıcı Atilla Taş tutuklandı
Prim borcu olan GSS'liler 2024'te de sağlık hizmetlerinden yararlanabilecek
Prim borcu olan GSS'liler 2024'te de sağlık hizmetlerinden yararlanabilecek
Erdoğan İstanbul'un kentsel dönüşüm yol haritasını açıkladı
Erdoğan İstanbul'un kentsel dönüşüm yol haritasını açıkladı
Ana sayfaHaberler Adli Olaylar

Zonguldak'ta batan geminin kayıp personellerini arama çalışmaları sürüyor

Zonguldak açıklarında batan kuru yük gemisinin kayıp 7 kişilik mürettebatını arama çalışmaları 36 gündür devam ediyor.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 24 Aralık 2023 15:55, Son Güncelleme : 24 Aralık 2023 15:44
Yazdır
Zonguldak'ta batan geminin kayıp personellerini arama çalışmaları sürüyor

Karadeniz Ereğli ilçesinde 19 Kasım'da fırtına nedeniyle mendireğe çarptıktan sonra batan Türk bayraklı "Kafkametler" adlı gemideki kayıp personeli arama çalışmaları kapsamında görevlilerce tarama faaliyeti gerçekleştiriliyor.

Sahil Güvenlik, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü (KEGM), AFAD ve diğer ekipler, kayıp personeli arama çalışmalarını karadan ve denizden sürdürüyor.

Çalışmalara, her türlü hava şartları ve dünyanın tüm açık denizlerinde görev yapabilecek niteliklere sahip, gemi kazalarına, deniz kirliliğine ve yangınlara karşı Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünün operasyonel gücünü artıran Nene Hatun Gemisi de destek veriyor.

Denizcilik Genel Müdürlüğü kontrolünde gemi kurtarma enkaz kaldırma şirketi de kayıp mürettebatı arama ve batık geminin enkazını kaldırma çalışmalarını sürdürüyor.

Öte yandan aynı tarihte sürüklenerek karaya oturan Kamerun bayraklı "Pallada" isimli kargo gemisinin söküm çalışmaları ise elverişsiz hava şartları nedeniyle durduruldu, çalışmaların havanın düzelmesi ile yeniden başlaması bekleniyor.

Rusya'dan İzmir Aliağa Limanı'na yük taşıyan Türk bayraklı "Kafkametler" adlı kuru yük gemisi, 19 Kasım'da Karadeniz Bölgesi'nde etkili olan fırtına nedeniyle Ereğli Limanı'ndan çıkarken askeri bölgedeki mendireğe çarparak batmıştı. Gemideki 12 kişilik Türk mürettebattan 5'inin cansız bedenine ulaşılmıştı.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber