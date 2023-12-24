Bakan Güler yaralı askerleri ziyaret etti

Törenin ardından Bakan Güler ve beraberindekilerin Pençe-Kilit Operasyon bölgesinde yaralanan askerleri Şırnak'ta tedavi gördükleri hastanede ziyaret ettiği bildirilen paylaşımda, yaralıların sağlık durumu hakkında doktorlardan bilgi alan Güler'in Mehmetçiklerle yakından ilgilenerek acil şifalar dilediği kaydedildi.

Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabındaki paylaşımda, Bakan Güler ve beraberindeki Türk Silahlı Kuvvetleri komuta kademesinin, Pençe-Kilit Operasyon bölgesinde şehit olan askerler için Şırnak'taki 23'üncü Piyade Tümen Komutanlığında düzenlenen törene katıldığı belirtildi.

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