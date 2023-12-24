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Bakan Güler yaralı askerleri ziyaret etti

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Pençe-Kilit Operasyon bölgesinde yaralanan askerleri ziyaret etti. Yaralıların sağlık durumu hakkında doktorlardan bilgi alan Güler, yakından ilgilendiği Mehmetçiklere acil şifalar diledi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 24 Aralık 2023 15:47, Son Güncelleme : 24 Aralık 2023 15:49
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Bakan Güler yaralı askerleri ziyaret etti

Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabındaki paylaşımda, Bakan Güler ve beraberindeki Türk Silahlı Kuvvetleri komuta kademesinin, Pençe-Kilit Operasyon bölgesinde şehit olan askerler için Şırnak'taki 23'üncü Piyade Tümen Komutanlığında düzenlenen törene katıldığı belirtildi.

Törenin ardından Bakan Güler ve beraberindekilerin Pençe-Kilit Operasyon bölgesinde yaralanan askerleri Şırnak'ta tedavi gördükleri hastanede ziyaret ettiği bildirilen paylaşımda, yaralıların sağlık durumu hakkında doktorlardan bilgi alan Güler'in Mehmetçiklerle yakından ilgilenerek acil şifalar dilediği kaydedildi.

Bakan Güler sınır hattında

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Irak sınır hattına gitti.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Gece boyunca Hava Kuvvetleri Harekat Merkezinden operasyonları yöneten Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, sabahın ilk ışıklarıyla beraber Irak sınır hattına gitti." ifadelerine yer verildi.

Bakan Güler'in beraberinde TSK komuta kademesi de bulunuyor.

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