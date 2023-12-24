Akbaşoğlu, asgari ücretin açıklanacağı tarihi duyurdu

Mİlyonlarca çalışanın gözü kulağı, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'ndan çıkacak kararda

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 3. toplantısını yeni haftada yapacak.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda yapılan 2. toplantıda, taraflar bir rakam telafuz etmedi.

O toplantıda Hazine ve Maliye Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı ve Türkiye İstatistik kurumu temsilcileri, ücret tespiti için göz önünde bulundurulması faydalı olan ekonomik veri ve raporları komisyona sundu.

3. toplantının tarihi henüz kesin değil ancak AK Parti Grup Başkanvekili Muhammed Emin Akbaşoğlu asgari ücretin cuma günü açıklanabileceğini söyledi.

Akbaşoğlu, asgari ücretin cuma günü açıklanabileceğini dile getirerek, "Asgari ücrette iki görüşme yapıldı. Geçtiğimiz dönemde pandemiden dolayı asgari ücret iki kez belirlendi. Bu süreçte yıllık olarak belirlenecek. 3. görüşme önümüzdeki hafta yapılacak. İşçi ve işveren sendikaları asgari ücreti belirlemede önemli misyonları var. Burada bakanlığımız bir hakem gibi görev yapıyor. Cuma günü açıklanır diye düşünüyorum. Asgari ücretliyi hiçbir zaman enflasyona ezdirmedik ezdirmeyeceğiz. Biz işverenlerimizi de desteklemek durumundayız. Şu an 500 TL prim desteği veriyoruz." dedi.

11 bin 402 lira olan asgari ücrete 2024 yılı için yapılacak zammın, ay sonuna kadar belirlenmesi gerekiyor.