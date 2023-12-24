FIFA'dan Türk futboluna 9,8 milyon dolarlık destek

FIFA Üye Federasyonlar Avrupa Direktörü Elkhan Mammadov, yaptığı açıklamada, FIFA'nın, Forward Programı ile üye federasyonlarını altyapı, gençlik ligleri, kadın ligleri ve milli takımlarını geliştirmeye teşvik ettiğini söyledi.

Mammadov, "FIFA Forward, 2016'da kurulduktan sonra 8 yılda dünyada fark gözetmeksizin 211 ülkeye ulusal futbol federasyonları kanalıyla 2,8 milyar dolarlık yatırım yaptı." diye konuştu.

"TÜRKİYE BİR FUTBOL ÜLKESİDİR VE FIFA İÇİN DE ÇOK ÖNEMLİDİR"

Türkiye'de de futbolun gelişimine önem verdiklerini aktaran Mammadov, "Türkiye Futbol Federasyonu ile sık sık çalışıyoruz. Türkiye bir futbol ülkesidir ve FIFA için de çok önemlidir. Türkiye'nin tüm köylerinde, şehirlerinde futbol oynanıyor." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin 2000'li yılların başında dünya futbolundaki parlak dönemini hatırlatan Mammadov, FIFA Forward yatırımlarının ardından o günlerin yeniden tekrarlanmasını umduğunu dile getirdi.

Türkiye Futbol Federasyonunun futbolda daha büyük başarılara imza atacak gelişimi sağlamak için bir spor kompleksi inşa ettiğini belirten Mammadov, FIFA Forward'ın ise bu projeye 2 milyon 250 bin dolarlık bir katkı sağladığını söyledi.

9,8 MİLYON DOLAR

FIFA Forward, yayımladığı raporda, Türkiye'ye toplamda 9,8 milyon dolar destek verdiğini duyurdu.

Türkiye'ye 2016 yılından itibaren verilen desteğin 4,3 milyon dolarının inşa edilen projeler için harcandığı, kalan 5,5 milyon doların ise faaliyet giderleri olduğu belirtildi.

Faaliyet gideri harcamalarına milli takım için 2 milyon dolar, organizasyonlar için 1,5 milyon dolar, kapasite gelişimi için 800 bin dolar, kadın futbolu için 600 bin dolar ve yönetim-denetim için ise 500 bin dolar destek verildiği açıklandı.

GELECEK YIL DA TÜRKİYE'YE DESTEK VERECEK

Mammadov, FIFA Forward kapsamında Türkiye'ye gelecek yıl yeni destekler verileceğini ifade etti.

Türkiye'nin bir futbol ülkesi olduğunu kaydeden Mammadov, ülkenin genç nüfusuna vurgu yaparak futbol altyapısının gelişmesinin önemine değindi.