FIFA'dan Türk futboluna 9,8 milyon dolarlık destek

Erdoğan'dan şehit askerler için taziye mesajı
Erdoğan'dan şehit askerler için taziye mesajı
Akbaşoğlu, asgari ücretin açıklanacağı tarihi duyurdu
Akbaşoğlu, asgari ücretin açıklanacağı tarihi duyurdu
Şehit Aslan'ın komutanına gönderdiği video duygulandırdı
Şehit Aslan'ın komutanına gönderdiği video duygulandırdı
İşte 2024 Asgari ücret zam senaryoları
İşte 2024 Asgari ücret zam senaryoları
2024 yılı bütçe görüşmeleri tamamlandı
2024 yılı bütçe görüşmeleri tamamlandı
Şehitleri ve ailelerini hedef alan paylaşımlara erişim engeli talebi
Şehitleri ve ailelerini hedef alan paylaşımlara erişim engeli talebi
AK Parti üç ilde aday göstermeyecek
AK Parti üç ilde aday göstermeyecek
RTÜK Başkanı Şahin'den şehitlerle ilgili yayın yapan programlara uyarı
RTÜK Başkanı Şahin'den şehitlerle ilgili yayın yapan programlara uyarı
MEB, öğretmenler ve okul yöneticileriyle istişare için saha ziyaretlerine başladı
MEB, öğretmenler ve okul yöneticileriyle istişare için saha ziyaretlerine başladı
Ekşi Sözlük'teki şehit paylaşımlarına soruşturma
Ekşi Sözlük'teki şehit paylaşımlarına soruşturma
TBMM'de bu hafta neler görüşülecek?
TBMM'de bu hafta neler görüşülecek?
Cumhur'da ittifak genişledi
Cumhur'da ittifak genişledi
187 milyon liralık 15 kaçak lüks otomobile el konuldu
187 milyon liralık 15 kaçak lüks otomobile el konuldu
'Kızın saçına dokundu' iddiasında doktora yumruklu saldırı
'Kızın saçına dokundu' iddiasında doktora yumruklu saldırı
Türkiye'nin en kalabalık ilçesi açıklandı! Nüfusuyla 57 ili geride bıraktı
Türkiye'nin en kalabalık ilçesi açıklandı! Nüfusuyla 57 ili geride bıraktı
İkinci 'Seçil Erzan' vakası! Ucuz otomobil yalanıyla kandırdı
İkinci 'Seçil Erzan' vakası! Ucuz otomobil yalanıyla kandırdı
Ankara'da beş, İstanbul'da iki ilçe MHP'de
Ankara'da beş, İstanbul'da iki ilçe MHP'de
Bakan Güler: İki günde 25 terörist etkisiz hale getirildi
Bakan Güler: İki günde 25 terörist etkisiz hale getirildi
TBMM'de 'ortak bildiri' tartışması: İki parti imzalamadı
TBMM'de 'ortak bildiri' tartışması: İki parti imzalamadı
Kültür ve Turizm Müdür Vekili cinsel istismar iddiasıyla gözaltına alındı
Kültür ve Turizm Müdür Vekili cinsel istismar iddiasıyla gözaltına alındı
Asgari ücrette kritik hafta
Asgari ücrette kritik hafta
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Alçaklardan döktükleri kanın hesabı sorulmaktadır
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Alçaklardan döktükleri kanın hesabı sorulmaktadır
MSB: Kuzey Irak'ta 6 asker şehit oldu
MSB: Kuzey Irak'ta 6 asker şehit oldu
Kuzey Marmara Otoyolu'nda bir TIR şoförü rehin alındı
Kuzey Marmara Otoyolu'nda bir TIR şoförü rehin alındı
Bakan Göktaş, şehidin babaevinin yeniden inşa edilmesi talimatı verdi
Bakan Göktaş, şehidin babaevinin yeniden inşa edilmesi talimatı verdi
HSK'den güz kararnamesine ilişkin açıklama
HSK'den güz kararnamesine ilişkin açıklama
Şarkıcı Atilla Taş tutuklandı
Şarkıcı Atilla Taş tutuklandı
Prim borcu olan GSS'liler 2024'te de sağlık hizmetlerinden yararlanabilecek
Prim borcu olan GSS'liler 2024'te de sağlık hizmetlerinden yararlanabilecek
Erdoğan İstanbul'un kentsel dönüşüm yol haritasını açıkladı
Erdoğan İstanbul'un kentsel dönüşüm yol haritasını açıkladı
'Mehmetçiklerimizin kanı yerde kalmadı 12 terörist etkisiz hale getirildi'
'Mehmetçiklerimizin kanı yerde kalmadı 12 terörist etkisiz hale getirildi'
Ana sayfaHaberler Spor

FIFA'dan Türk futboluna 9,8 milyon dolarlık destek

FIFA Üye Federasyonlar Avrupa Direktörü Elkhan Mammadov, futbolun gelişimine yatırım yapması için kurulan, dünyanın en büyük spor yatırım fonu FIFA Forward programı kapsamında Türkiye'ye toplamda 9,8 milyon dolar destek verildiğini belirtti.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 24 Aralık 2023 16:50, Son Güncelleme : 24 Aralık 2023 16:52
Yazdır
FIFA'dan Türk futboluna 9,8 milyon dolarlık destek

FIFA Üye Federasyonlar Avrupa Direktörü Elkhan Mammadov, yaptığı açıklamada, FIFA'nın, Forward Programı ile üye federasyonlarını altyapı, gençlik ligleri, kadın ligleri ve milli takımlarını geliştirmeye teşvik ettiğini söyledi.

Mammadov, "FIFA Forward, 2016'da kurulduktan sonra 8 yılda dünyada fark gözetmeksizin 211 ülkeye ulusal futbol federasyonları kanalıyla 2,8 milyar dolarlık yatırım yaptı." diye konuştu.

"TÜRKİYE BİR FUTBOL ÜLKESİDİR VE FIFA İÇİN DE ÇOK ÖNEMLİDİR"

Türkiye'de de futbolun gelişimine önem verdiklerini aktaran Mammadov, "Türkiye Futbol Federasyonu ile sık sık çalışıyoruz. Türkiye bir futbol ülkesidir ve FIFA için de çok önemlidir. Türkiye'nin tüm köylerinde, şehirlerinde futbol oynanıyor." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin 2000'li yılların başında dünya futbolundaki parlak dönemini hatırlatan Mammadov, FIFA Forward yatırımlarının ardından o günlerin yeniden tekrarlanmasını umduğunu dile getirdi.

Türkiye Futbol Federasyonunun futbolda daha büyük başarılara imza atacak gelişimi sağlamak için bir spor kompleksi inşa ettiğini belirten Mammadov, FIFA Forward'ın ise bu projeye 2 milyon 250 bin dolarlık bir katkı sağladığını söyledi.

9,8 MİLYON DOLAR

FIFA Forward, yayımladığı raporda, Türkiye'ye toplamda 9,8 milyon dolar destek verdiğini duyurdu.

Türkiye'ye 2016 yılından itibaren verilen desteğin 4,3 milyon dolarının inşa edilen projeler için harcandığı, kalan 5,5 milyon doların ise faaliyet giderleri olduğu belirtildi.

Faaliyet gideri harcamalarına milli takım için 2 milyon dolar, organizasyonlar için 1,5 milyon dolar, kapasite gelişimi için 800 bin dolar, kadın futbolu için 600 bin dolar ve yönetim-denetim için ise 500 bin dolar destek verildiği açıklandı.

GELECEK YIL DA TÜRKİYE'YE DESTEK VERECEK

Mammadov, FIFA Forward kapsamında Türkiye'ye gelecek yıl yeni destekler verileceğini ifade etti.

Türkiye'nin bir futbol ülkesi olduğunu kaydeden Mammadov, ülkenin genç nüfusuna vurgu yaparak futbol altyapısının gelişmesinin önemine değindi.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber