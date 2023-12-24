Fenerbahçe-Galatasaray derbisinde golsüz beraberlik

Trendyol Süper Lig'in 18. haftası dev bir maça sahne oldu. Ezeli rakipler Fenerbahçe ile Galatasaray Kadıköy'de karşı karşıya geldi.

İstanbul Valiliği İl Spor Güvenlik Kurulu'nun kararıyla 2079 Galatasaray taraftarı 3 yıl sonra takımını deplasman tribününde destekledi.

AYNI PUANI TOPLADILAR

İki ekip bu maçtan önce ligde çıktıkları 16 maçta, 14 galibiyet, birer beraberlik ve yenilgi yaşarken 43'er puan topladı. Derbi haftasına sarı-lacivertliler averajla liderlik koltuğunda girerken, sarı-kırmızılılar ise ikinci basamakta girdi.

EKSİKLER

Sakatlıkları süren Becao ve Zajc'ın yanı kırmızı kart cezalısı Fred ve Mert Hakan forma giyemeedi. Serdar Aziz grip olduğu için kadroda yer almadı.

Galatasaray'da ise Sergio Oliveira ve Davinson Sanchez sakatlıkları nedeniyle kadroda görev verilmedi.

Teknik direktör Okan Buruk, yaptığı açıklamada Kolombiyalı futbolcunun ağrıları nedeniyle kadroda yer alamadığını belirtti.

MAÇTAN NOTLAR

1' Karşılaşma Galatasaray'ın vuruşuyla başladı

13' Maçın ilk sarı kartı Fenerbahçe'den Osayi'ye çıktı

23' Icardi ceza sahasında yerde kaldığı pozisyonda Galatasaray penaltı bekledi. Hakem Arda Kardeşler oyunu devam ettirdi.

24' Dzeko ile Icardi arasında tartışma çıktı. İki takım oyuncuları araya girdi.

30' Derbinin ilk yarım saatinde tam 17 kez faul yapıldı. (Fenerbahçe 9, Galatasaray 8)

43' Kerem Demirbay'ın uzaktan şutu üstten az farkla auta gitti.

45' İlk yarı golsüz sona erdi

2. DEVRE

46' Fenerbahçe'de Cengiz Ünder'in yerine İsmail Yüksek oyuna girdi

49' Galatasaray, Kerem Demirbay ile gole yaklaştı

57' İrfan Can Kahveci sarı kart gördü

61' Fenerbahçe gole yaklaştı. Szymanski'nin vuruşunda top direğin yanından dışarı gitti

63' Lucas Torreira'ya sarı kart çıktı

66' Galatasaray'da Dries Mertens oyundan çıkarken, Wilfried Zaha oyuna dahil oldu

69' Fenerbahçe'de Tadic yerini King'e bıraktı

73' Fenerbahçe'de Joshua King, sarı kart gördü

73' Galatasaray'da Sacha Boey sarı kart gördü

77' Kerem'in ortasında Abdülkerim arka direkte kafa vurşunu yaptı, Livakovic topu kornere çeldi

85' Hakim Ziyech sarı kart gördü

86' Kaan ve Bakambu girdi Torreira ile Ziyech oyundan çıktı

90' Karşılaşmanın sonuna 6 dakika eklendi

90+2 Kerem Demirbay ve Kerem Aktürkoğlu yerini, Halil Dervişoğlu ve Ndombele'ye bıraktı

90+3' Dzeko yerini Batshuayi'ye bıraktı

90+6 Mücadele golsüz sona erdi

HAKEMLER

Kkritik maçı Arda Kardeşler yönetti. Kardeşler'in yardımcılıklarını Mehmet Emin Tuğral ve Süleyman Özay yaptı. Maçın dördüncü hakemi ise Cihan Aydın'dı.

Derbi müsabakasında VAR koltuğunda Mustafa İlker Coşkun oturdu. Coşkun'a, AVAR'da Özgür Yankaya ve Kerem Ersoy eşlik etti.

İLK 11'LER

Fenerbahçe:

Livakovic

Osayi-Oosterwolde-Djiku-Ferdi

Crespo, İrfan Can

Cengiz-Szymanski-Tadic

Dzeko

Galatasaray:

Muslera

Boey-Nelsson-Abdülkerim-Barış Alper

Torreira-Kerem D.

Kerem A., Ziyech, Mertens

Icardi