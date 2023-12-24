'Pençe Kilit' şehitleri son yolculuğuna uğurlandı

Terör örgütü PKK, Irak'ın kuzeyinde üs bölgesine sızma girişiminde bulundu. Çıkan çatışmada 6 kahraman asker şehit oldu. 30 terörist etkisiz hale getirildi.

6 kahraman vatan evladı için ilk tören Şırnak'ta düzenlendi. 23'üncü Piyade Tümen Komutanlığı'ndaki törene şehitlerin silah arkadaşları katıldı.

Törende, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve komuta kademesi hazır bulundu.

Şehitlerin naaşları törenin ardından toprağa verilmek üzere memleketlerine uğurlandı.

Şehit Uzman Çavuş İyem, Gaziantep'te son yolculuğuna uğurlandı

Piyade Uzman Çavuş Abdulkadir İyem'in naaşı, silah arkadaşlarının omuzunda Bahattin Nakıboğlu Camisi'ne getirildi.

Şehidin babası Mehmet, annesi Ayişe, kardeşleri ve yakınları törende tabuta sarılarak gözyaşı döktü.

Törene şehidin ailesi ve yakınlarının yanı sıra Gaziantep Valisi Kemal Çeber, Kilis Valisi Tahir Şahin, AK Parti Gaziantep milletvekilleri Abdulhamit Gül ve Eyüp Özkeçeci, İYİ Parti Gaziantep Milletvekili Mehmet Mustafa Gürban, 5. Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Erdin Kaya, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Halil Şen, İl Emniyet Müdürü Celal Özcan ile diğer ilgililer katıldı.

İl Müftüsü Hüseyin Hazırlar'ın kıldırdığı cenaze namazının ardından şehidin naaşı, Asri Mezarlık Şehitliği'ne defnedildi.

Şehit Piyade Uzman Çavuş Ahmet Arslan, Yozgat'ta son yolculuğuna uğurlandı

Şırnak'tan uçakla Kayseri'ye oradan da kara yoluyla Sorgun'a getirilen şehit Piyade Uzman Çavuş Ahmet Arslan için Belediye Meydanı'nda cenaze töreni düzenlendi.

İl Müftüsü Ali Gülden tarafından kıldırılan cenaze namazının ardından şehidin naaşı, İkikara köyü mezarlığına defnedildi.

Törene, şehidin ailesi ve yakınları, Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Ahmet Yozgatlıgil, Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan, eski TBMM Başkanı Cemil Çiçek, AK Parti Yozgat Milletvekilleri Abdulkadir Akgül ve Süleyman Şahan, MHP Yozgat Milletvekili İbrahim Ethem Sedef, İYİ Parti Yozgat Milletvekili Lütfullah Kayalar, askeri personel ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Şehidin, evli ve bir çocuk babası olduğu öğrenildi.

Şehit Piyade Sözleşmeli Er Cebrail Dündar Mardin'de son yolcuğuna uğurlandı

Şehit Dündar'ın naaşı, Mardin Prof. Dr. Aziz Sancar Havalimanı'nda gerçekleştirilen törenin ardından Kızıltepe ilçesinin kırsal Arıklı Mahallesi'ne getirildi.

Şehidin annesi Fatma, kardeşleri ve yakınları tören sırasında tabuta sarılıp, gözyaşı döktü.

Kılınan cenaze namazı ve okunan duaların ardından şehit Dündar'ın naaşı, aile mezarlığında defnedildi.

Askerler tarafından saygı atışı yapılmasının ardından Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Tuncay Akkoyun, şehidin babası Yusuf Dündar'a Türk bayrağını teslim etti.

Törene, şehidin ailesi ve yakınları, AK Parti Mardin milletvekilleri Faruk Kılıç ve Muhammed Adak, 70. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Ahmet Yaşar Dener, İl Emniyet Müdürü Cebrail Buğday, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral İdris Tataroğlu, AK Parti MKYK üyesi Orhan Miroğlu, kurumlar ve bazı siyasi partilerin temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

Şehit Piyade Sözleşmeli Er Kemal Aslan Elazığ'da son yolculuğuna uğurlandı

Şehit Aslan için İmam-ı Azam Camisi'nde tören düzenlendi.

Törene, şehidin ailesi ve yakınlarının yanı sıra Milli Savunma Bakan Yardımcısı Şuay Alpay, Vali Ömer Toraman, AK Parti Elazığ milletvekilleri Erol Keleş, Ejder Açıkkapı ve Mahmut Rıdvan Nazırlı, 8. Kolordu Komutanı Tümgeneral Tamer Atay, Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, Elazığ Cumhuriyet Başsavcısı Aşkın Yeğin, Fırat Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fahrettin Göktaş, Tunceli Munzur Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kenan Peker, İl Emniyet Müdürü Adnan Karayel, kurumlar ve siyasi partilerin temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

Şehidin Türk bayrağına sarılı naaşı kortej eşliğinde camiye getirilerek, katafalka konuldu, dua edildi.

İl Müftüsü İrfan Üstündağ'ın kıldırdığı cenaze namazı ve okunan duanın ardından, oğlunun üniformasıyla törene katılan şehidin babası Mehmet Aslan mikrofonu alarak evladı için helallik isteyip, "Selahattin Demirtaş'a, Osman Kavala'ya, selam gönderenlere de hakkımı helal etmiyorum." dedi.

Bunun üzerine törene katılanlar "Kahrolsun PKK" sloganları attı.

Daha sonra şehidin naaşı cenaze aracıyla Garnizon Şehitliği'ne götürüldü.

Şehit Piyade Sözleşmeli Er Aslan'ın naaşı, Garnizon Şehitliği'nde toprağa verildi. Milli Savunma Bakan Yardımcısı Şuay Alpay, baba Mehmet Aslan'a Türk bayrağı ile şehit oğlunun fotoğrafını verdi.

Şehit Piyade Sözleşmeli Er Semih Yılmaz, Kırıkkale'de son yolculuğuna uğurlandı

Naaşı, Şırnak'tan uçakla Ankara'ya oradan da helikopterle Kırıkkale'ye getirilen 23 yaşındaki şehit Yılmaz için Nur Cami ve Külliyesi'nde cenaze töreni düzenlendi.

İl Müftüsü Hasan Hayri Yaşar'ın akşam vakti kıldırdığı cenaze namazının ardından bir süre top aracında taşınan şehidin cenazesi, Kırıkkale Şehitliği'nde defnedildi.

Törene, şehidin ailesi ve yakınları, Adalet Bakan Yardımcısı Ramazan Can, Vali Mehmet Makas, AK Parti Kırıkkale Milletvekili Mustafa Kaplan, CHP Kırıkkale Milletvekili Ahmet Önal, MHP Kırıkkale Milletvekili Halil Öztürk, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Mehmet Ali Durmuş, Kırıkkale Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, protokol üyeleri, siyasi parti temsilcileriyle vatandaşlar katıldı.

Şehit Piyade Sözleşmeli Er Enis Budak'ın naaşı ise memleketi Manisa'da toprağa verilecek.