İstiklal Caddesi gaz kaçağı nedeniyle bir süre yaya geçişine kapatıldı
İstanbul Beyoğlu'nda bir iş yerinde yaşanan doğal gaz kaçağı nedeniyle İstiklal Caddesi bir süre yaya geçişine kapatıldı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 24 Aralık 2023 19:54, Son Güncelleme : 24 Aralık 2023 19:55
İstiklal Caddesi'ndeki bir iş yerinde doğal gaz sızıntısı ihbarı üzerine bölgeye polis, itfaiye ve İGDAŞ ekipleri sevk edildi.
Polis, güvenlik amacıyla caddeyi yaya geçişine kapattı, İGDAŞ ekipleri ise çalışmaya başladı.
Ekiplerin çalışmasıyla gaz kaçağı giderilerek cadde yeniden yaya geçişine açıldı.