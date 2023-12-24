Demir çubukla dövülen öğretim üyesinin beyin ölümü gerçekleşti

İzmir'in Konak ilçesinde 21 Aralık günü iddiaya göre aralarında daha önceden husumet bulunan iki grup, konuşmak için Eşrefpaşa semtindeki bir kafeteryada bir araya geldi.

İki grup arasında tartışma çıktı. Kısa sürede kavgaya dönüşen olayda taraflar birbirine demir çubuklarla saldırdı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri yaptığı kontrolde demir çubukla dövülen DEÜ Elektrik-Elektronik Bölümü öğretim üyesi Dr. Salih Zafer Dicle'nin beyin kanaması geçirdiğini belirledi. Dicle, ambulansla Dokuz Eylül Hastanesi'ne sevk edildi. Polis, olaya karışan şüphelileri gözaltına alırken, Dicle'nin bugün beyin ölümünün gerçekleştiği öğrenildi.

Olayla ilgili gözaltına alınan şüphelilerden S.K., E.G. ve T.G., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.