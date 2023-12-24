Gıda zehirlenmesi şüphesiyle 80 öğrenci hastaneye başvurdu

Gıda zehirlenmesi şüphesiyle 80 öğrenci, Kağızman Devlet Hastanesine başvurdu.

Tedavi altına öğrencilerden bazıları taburcu edildi.

Öte yandan ekipler, incelemek üzere yurttaki yemeklerden numune aldı.

Kars Valiliğinden açıklama

Kars Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı Kağızmanlı Hıfzı Yurdunda kalan öğrencilerin besin zehirlenmesi şüphesiyle yurt idaresine başvurduğu belirtilerek, şu bilgilere yer verildi:

"Öğrencilerimizin Kağızman Devlet Hastanesine intikalleri sağlanmıştır. Öğrencilerimizin genel sağlık durumu iyi olup, tedbir amaçlı müşahede altında tutulmaktadırlar. Besin zehirlenmesi şüphesi ile ilgili gerekli numuneler alınmıştır, yetkili kamu kuruluşları tarafından incelemeler devam etmektedir."