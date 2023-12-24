Kırıkkale'de devrilen otomobildeki 5 kişi yaralandı
Kırıkkale'de otomobilin devrilmesi sonucu yaralanan 5 kişi hastaneye kaldırıldı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 24 Aralık 2023 22:11, Son Güncelleme : 24 Aralık 2023 22:12
Yusuf K. idaresindeki 06 DP 3567 plakalı otomobil, Kırıkkale-Çorum kara yolu Delice ilçesi yakınlarında bariyerlere çarparak devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada, sürücü ile araçtaki Barış K, Yılmaz K, Emine K. ve Berat K. yaralandı.
Yaralılar, ambulansla kentteki hastanelere kaldırıldı.