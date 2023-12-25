Trafik kazasında yaralanan Gölpazarı Belediye Başkanı Suer, taburcu oldu

Kazada yaralanan Gölpazarı Belediye Başkanı Hayri Suer ve Murat Y. tedavilerinin ardından taburcu oldu.

İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince Gölpazarı Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılar, buradaki ilk müdahalenin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

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