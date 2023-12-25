Çalışan emekliye 5 bin lira ikramiye için tarih belli oldu

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin bütçe mesaisinde, sona gelindi. Genel Kurulda, 11 Aralık'ta başlayan bütçe görüşmeleri, bu akşam sona erecek. Bütçe görüşmelerinin ardından Genel Kurul, çalışmalarına ara vermeden devam edecek.

26 ARALIK SALI GÜNÜ TORBA KANUN TEKLİFİ GÖRÜŞMELERİNE DEVAM EDİLECEK

26 Aralık Salı günü çalışan emeklilere bir defaya mahsus 5 bin lira ödenmesi ile ekonomiye ilişkin düzenlemeler içeren torba kanun teklifinin görüşmelerine devam edilecek. Bütçe görüşmelerinden önce 43 maddesi kabul edilen 86 maddelik teklifin, diğer maddeleri ele alınacak.

86 maddelik torba yasa ile beraber 5 bin TL emekli ikramiyesi düzenlemesi 2023 yılı içerisinde Meclis Genel Kurulu'nda oylanacak ve yasalaşacak.

Son olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girecek. Böylece SGK, SSK, Bağ-Kur ve emekli sandığı olmak üzere ödemeler için uygulamaya geçecek.

Çalışan emekliye 5 bin lira ikramiye ne zaman ödenecek?

KANUN TEKLİFİ MECLİSTE KABUL EDİLİP, RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANDIKTAN SONRA ÖDEMELER İKİ GÜN İÇİNDE YAPILACAK

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, çalışan emeklilere de bir defaya mahsus 5 bin lira ödenmesine ilişkin, "Kanun teklifi Meclis'te kabul edilip, Resmi Gazete'de yayımlandıktan sonra ödemeleri iki gün içinde yapacak şekilde hazırlıklarımızı tamamladık" demişti.

Kaynak: Ekonomim