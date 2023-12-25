İbrahim Çelebi, Anavatan Partisi Genel Başkanlığı'na yeniden seçildi
Bir otelde yapılan Anavatan Partisi 4. Olağan Kongresi'nde, 677 delegeden 390'ı oy kullandı. Çelebi, 389 geçerli oyun tamamını alarak yeniden genel başkan oldu, 1 oy ise geçersiz sayıldı
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 25 Aralık 2023 08:57, Son Güncelleme : 25 Aralık 2023 08:58
Bir otelde yapılan Anavatan Partisi 4. Olağan Kongresi'nde, 677 delegeden 390'ı oy kullandı. Çelebi, 389 geçerli oyun tamamını alarak yeniden genel başkan oldu, 1 oy ise geçersiz sayıldı.