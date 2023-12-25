İş makinesi uçuruma yuvarlandı...Ölü sayısı 4'e çıktı

Ağrı'da, İl Özel İdaresi'ne bağlı kepçenin uçurumdan düşmesi sonucu hayatını kaybeden 4 kişinin de cesedine ulaşıldı. Ekipler devrilen kepçenin altında kalan cesedin çıkarılması için çalışmalarını sürdürüyor.

Ağrı'nın Taşlıçay ilçesinde kar yağışı ve tipinin ardından koyunlarını kaybeden bir vatandaşın ihbarı üzerine bölgeye İl Özel İdaresi'ne bağlı kepçe gönderilmiş ve kepçe uçurumdan aşağıya uçmuştu.

Kepçe operatörü Necati Şen ile vatandaşlardan Rauf Aydın ve Mustafa Taşdemir'in ardından Yasin Taşdemir'in de cansız bedenine ulaşıldı. Ekipler kepçenin altında kalan cesedin çıkarılması için çalışmalarını sürdürüyorlar.