Bakan Yerlikaya paylaştı...Orduya hakaret eden şahıs yakalandı

Sosyal medya platformu Twitter(X)'da Kahraman Ordumuza, Askerimize dil uzatan, hakaret eden O.K. isimli şahıs Antalya Güvenlik Şube Müdürlüğümüz tarafından yakalandı.

Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı tarafından yapılan çalışma sonrası;

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