Bakan Yerlikaya paylaştı...Orduya hakaret eden şahıs yakalandı
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya üzerinden kahraman ordumuza hakaret eden şahsın yakalandığını duyurdu.
Haber Giriş : 25 Aralık 2023 09:30, Son Güncelleme : 25 Aralık 2023 09:33
Bakan Yerlikaya'nın paylaşımı şu şekilde:
GEREĞİ YAPILDI
Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı tarafından yapılan çalışma sonrası;
Sosyal medya platformu Twitter(X)'da Kahraman Ordumuza, Askerimize dil uzatan, hakaret eden O.K. isimli şahıs Antalya Güvenlik Şube Müdürlüğümüz tarafından yakalandı.
Halkımızın arasına nifak tohumları ekmek isteyen, kutsal değerlerimize hakaret edenler Yüce Türk adaleti önünde hesap vermeye devam edecek.