81 ilde ortak sınavlar yarın başlıyor

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) öğrencilerin gelişimini takip etmek, müfredatın işlenmesinde okullar arasında bütünlük sağlamak ve uygulama birliği oluşturmak amacıyla "ortaokul ve lise düzeyinde, ülke, il ve okul genelinde 3 farklı ortak sınav uygulaması" bu yıldan itibaren başlatıldı.

Bu bağlamda 2023-2024 eğitim öğretim yılı; 1. dönem 1. sınavları, 30 Ekim-10 Kasım 2023 tarihleri arasında yapıldı.

Ortak sınavlar yarın ve çarşamba günü 81 ildeki okulların tamamında yapılacak. Yarın, 6. sınıf Türkçe ve matematik, Çarşamba günü 9. sınıf Türk dili ve edebiyatı ile matematik dersleri için sınav yapılacak.

Bakanlık tarafından yapılacak ortak yazılı sınavların soruları Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğünce hazırlanarak okullara gönderilecek. Sınav uygulaması okulda görevli öğretmenlerce yapılacak.

Sınavlara özel okul öğrencileri de girecek. Ortak yazılı sınavın sonuçları, ilgili dersin öğretmeni tarafından e-Okul sistemine işlenecek.

Sınav sonuçları ders notu olarak değerlendirilecek ve karneye de yansıyacak.

Geçerli mazereti olmadan ortak yazılı sınava ve mazaret sınavına katılmayan öğrenciler ile kopya çekenlerin durumları puanla değerlendirilmeyecek.

sınava katılmayan öğrencilerin puan hanesine G, kopya çeken öğrencilerin puan hanesine ise K yazılacak ve ortalamaya dahil edilecek.

MEB ORTAK SINAV ÖRNEK SORULARI

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), resmi ve özel ortaokullar ile liselerde okul genelinde yapılacak birinci dönem ikinci yazılı sınavlarına yönelik örnek soru kitapçıkları ve çözüm videolarını erişime açtı.

Örnek soru kitapçıklarına odsgm.meb.gov.tr sayfasından ulaşılabiliyor.