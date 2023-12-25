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Borsa'dan yüzde 3,87 değer kaybı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 3,87 değer kaybederek 7.264,87 puandan tamamladı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 25 Aralık 2023 18:30, Son Güncelleme : 25 Aralık 2023 18:49
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Borsa'dan yüzde 3,87 değer kaybı

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 292,69 puan azalırken, toplam işlem hacmi 42,8 milyar lira oldu.

Bankacılık endeksi yüzde 3,71, holding endeksi yüzde 3,72 değer kaybetti.

Tüm sektör endeksleri gerilerken, en çok gerileyen ise yüzde 8,17 ile turizm oldu.

Analistler, küresel pay piyasalarında, Noel tatili nedeniyle yılın son haftasında birçok borsada işlem gerçekleşmediğini hatırlatarak, açık olan az sayıdaki borsada da likiditenin oldukça düşük olduğunu söyledi.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda ABD Merkez Bankasının (Fed) martta yüzde 78 ihtimalle politika faizini düşürmeye başlayacağının tahmin edildiğini belirten analistler, makroekonomik verilerden alınacak sinyallerin bankanın adımları üzerinde etkili olabileceğini bildirdi.

Yarın yurt içinde reel kesim güven endeksi ve kapasite kullanım oranı, yurt dışında ise Japonya'da işsizlik oranı, ABD'de Chicago Fed ulusal aktivite endeksi, Dallas Fed imalat aktivite endeksi ile konut fiyat endeksinin öne çıkacağını dile getiren analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 7.200 puanın destek, 7.600 seviyesinin direnç konumunda olduğunu kaydetti.

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