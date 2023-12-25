Bütçe maratonunda son gün

11 Aralık'ta başlayan bütçe görüşmelerinin son gününe Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş başkanlık edecek.

Yürütme adına Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın katılacağı genel kurul çalışmalarında siyasi partilerin temsilcileri sırayla bütçe üzerine konuşmalarını gerçekleştirecek.

AK Parti adına Grup Başkanvekilleri Özlem Zengin, Muhammed Emin Akbaşoğlu ve Abdulhamit Gül kürsüde olacak. CHP adına Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın ve Rahmi Aşkın Türeli, MHP adına ise Mustafa Kalaycı ve İsmail Faruk Aksu konuşacak.

Oylamanın ardından görüşmeler sona erecek

Cumhurbaşkanı yardımcısı Yılmaz'ın konuşması sonrası bütçenin tümü üzerindeki oylamalar yapılacak ve 14 gün süren görüşmeler tamamlanacak.

2024 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ile 2022 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi Genel Kurulda oylanacak.

Bütçe görüşmelerinin ardından TBMM Genel Kurulu, çalışmalarını ara vermeden sürdürecek.

Çalışan emeklilere 5 bin lira için kanun teklifi yarın görüşülecek

Genel Kurul, yarın çalışan emeklilere bir defaya mahsus 5 bin lira ödenmesi ile ekonomiye ilişkin düzenlemeler içeren Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi'nin yarım kalan görüşmelerine devam edecek.

Genel Kurul, bütçe görüşmelerinden önce 43 maddesi kabul edilen 86 maddelik teklifin diğer maddelerini ele alacak.

Ayrıca TBMM Dışişleri Komisyonu, Komisyon Başkanı ve AK Parti Ankara Milletvekili Fuat Oktay başkanlığında yarın toplanacak. Komisyon, uluslararası anlaşmaların uygun bulunmasına dair kanun tekliflerini ve İsveç'in NATO'ya katılım protokolünün onaylanmasının uygun bulunduğuna dair kanun teklifini görüşecek.

Salı ve çarşamba günleri Meclis'te grubu bulunan siyasi partilerin, grup toplantıları yapılacak.