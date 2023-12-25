Bakan Uraloğlu: Yeni piste dünyanın en geniş gövdeli uçakları inebilecek

Sabiha Gökçen Havalimanı'nın 2. pisti bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu tarafından açılacak.

Bakan Uraloğlu, açılış öncesi TRT Haber'e açıklamalarda bulundu:

"Mevcut pistimiz kapasitesini doldurdu. Günlük 700-750 uçuş var. İkinci pistin yapılması ihtiyacı doğdu. Yeni yaptığımız pistimiz 3 bin 540 metre uzunluğundaki pistin genişliği 60 metre. Dünyanın en geniş gövdeli uçaklarının inebileceği bir pist. Pistin yanında 3 adet taksi yolu var. Bunları inşallah bugün sayın Cumhurbaşkanımızın katılımıyla hizmete açmış olacağız."

"Yeni pistin yapılmasının ardından birkaç yılda 40 milyonu geçmiş olacağız"

Uraloğlu, 2024 yılında yolcu kapasitesinin de artacağını belirterek şunları söyledi:

"Burda halihazırda yolcu kapasitemiz 40 milyon. Yeni pistin yapılmasının ardından birkaç yılda 40 milyonu geçmiş olacağız. 40 milyonu geçtiğimiz anda yeni bir terminal ihtiyacı da olacak bunları da planlıyoruz. 26 olan havalimanı sayısını 57'ye çıkardık. 3 tane havalimanında da yapım çalışmaları devam ediyor. Bu yıl 216 milyon yolcuya hizmet etmiş olacağız. Halihazırdaki kapasitemiz Türkiye genelinde 337 milyon civarında. 2024 yılında ciddi miktarlarda artış gösterecek. Biz de bunun alt yapısını planladık.