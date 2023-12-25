Dolar günü düşüşle tamamladı
Haftaya değer kazancıyla başlayan dolar, günü 29,19 TL'ye gerileyerek kapattı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 25 Aralık 2023 17:17, Son Güncelleme : 25 Aralık 2023 17:17
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin cuma günü ve bugün itibarıyla alış ve satış fiyatları şöyle:
|CUMA
|PAZARTESİ
|İSTANBUL
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|ABD Doları
|29,2150
|29,2160
|29,1890
|29,1900
|Avro
|32,2240
|32,2250
|32,0230
|32,0240
|Sterlin
|37,0680
|37,1850
|37,0060
|37,1230
|İsviçre Frangı
|34,1660
|34,3370
|34,0230
|34,1940
|ANKARA
|ABD Doları
|29,1850
|29,2650
|29,1590
|29,2390
|Avro
|32,1840
|32,2640
|31,9830
|32,0630
|Sterlin
|37,0080
|37,2180
|36,9460
|37,1560