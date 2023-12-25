Dolar günü düşüşle tamamladı

İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin cuma günü ve bugün itibarıyla alış ve satış fiyatları şöyle:

CUMA PAZARTESİ İSTANBUL Alış Satış Alış Satış ABD Doları 29,2150 29,2160 29,1890 29,1900 Avro 32,2240 32,2250 32,0230 32,0240 Sterlin 37,0680 37,1850 37,0060 37,1230 İsviçre Frangı 34,1660 34,3370 34,0230 34,1940 ANKARA ABD Doları 29,1850 29,2650 29,1590 29,2390 Avro 32,1840 32,2640 31,9830 32,0630 Sterlin 37,0080 37,2180 36,9460 37,1560