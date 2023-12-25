Ehliyet ve kimlik yenilemede son tarih var mı?
Ehliyet ve kimlik yenilemede son tarih var mı?
Onlarca Üründe Yılın Son Fırsatları!
Onlarca Üründe Yılın Son Fırsatları!
Sponsorlu İçerik
Yüzde 25 kira zammı sınırının kaldırılacağı iddiaları yalanlandı
Yüzde 25 kira zammı sınırının kaldırılacağı iddiaları yalanlandı
İletişim Başkanlığına 10 mütercim tercüman alınacak
İletişim Başkanlığına 10 mütercim tercüman alınacak
Soma maden faciasıyla ilgili 28 kamu görevlisi için dava açıldı
Soma maden faciasıyla ilgili 28 kamu görevlisi için dava açıldı
Bahçeli'den bildiri tepkisi! Genel Kurulu terk etti
Bahçeli'den bildiri tepkisi! Genel Kurulu terk etti
'3-5 oy alacağız diye hainlere kapı kulu olanlara meydanı bırakmayacağız'
'3-5 oy alacağız diye hainlere kapı kulu olanlara meydanı bırakmayacağız'
Mescide ayakkabıyla giren akademisyen hakkında inceleme başlatıldı
Mescide ayakkabıyla giren akademisyen hakkında inceleme başlatıldı
İş makinesi uçuruma yuvarlandı...Ölü sayısı 4'e çıktı
İş makinesi uçuruma yuvarlandı...Ölü sayısı 4'e çıktı
MİT, terör örgütü PKK'nın sorumlularından Erdinç Bolcal'ı etkisiz hale getirdi
MİT, terör örgütü PKK'nın sorumlularından Erdinç Bolcal'ı etkisiz hale getirdi
4 kurum toplamda 281 personel almak için ilana çıktı
4 kurum toplamda 281 personel almak için ilana çıktı
Cumhur İttifakı'nda yerel seçim iş birliği tamamlandı
Cumhur İttifakı'nda yerel seçim iş birliği tamamlandı
Bütçe maratonunda son gün
Bütçe maratonunda son gün
Hava harekatlarında en az 26 terörist etkisiz hale getirildi
Hava harekatlarında en az 26 terörist etkisiz hale getirildi
Kafeteryada darbedilen öğretim üyesi hayatını kaybetti
Kafeteryada darbedilen öğretim üyesi hayatını kaybetti
Hava soğudukça asgari ücret eriyor
Hava soğudukça asgari ücret eriyor
Maliye kararlı, iş dünyası düzeltme bekliyor
Maliye kararlı, iş dünyası düzeltme bekliyor
Çalışan emekliye 5 bin lira ikramiye için tarih belli oldu
Çalışan emekliye 5 bin lira ikramiye için tarih belli oldu
Asgari ücrette karar haftası
Asgari ücrette karar haftası
'İnşaata' dönüşüm dopingi
'İnşaata' dönüşüm dopingi
Kalleş pusuda İsrail parmağı
Kalleş pusuda İsrail parmağı
CHP'li isimler, CHP'nin bildiriye imza atmamasını eleştirdi
CHP'li isimler, CHP'nin bildiriye imza atmamasını eleştirdi
5 ilde eğitime kar engeli
5 ilde eğitime kar engeli
Demir çubukla dövülen öğretim üyesinin beyin ölümü gerçekleşti
Demir çubukla dövülen öğretim üyesinin beyin ölümü gerçekleşti
Akbaşoğlu, asgari ücretin açıklanacağı tarihi duyurdu
Akbaşoğlu, asgari ücretin açıklanacağı tarihi duyurdu
DEM Parti kongresine soruşturma: 42 gözaltı
DEM Parti kongresine soruşturma: 42 gözaltı
Erdoğan'dan şehit askerler için taziye mesajı
Erdoğan'dan şehit askerler için taziye mesajı
Şehit Aslan'ın komutanına gönderdiği video duygulandırdı
Şehit Aslan'ın komutanına gönderdiği video duygulandırdı
İşte 2024 Asgari ücret zam senaryoları
İşte 2024 Asgari ücret zam senaryoları
2024 yılı bütçe görüşmeleri tamamlandı
2024 yılı bütçe görüşmeleri tamamlandı
Ana sayfaHaberlerAna sayfaHaberler Ekonomi

Yüzde 25 kira zammı sınırının kaldırılacağı iddiaları yalanlandı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, "Bakan Şimşek, yüzde 25 kira zammı sınırının kaldırılacağını açıkladı" iddiasının doğru olmadığını bildirdi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 25 Aralık 2023 16:04, Son Güncelleme : 25 Aralık 2023 16:07
Yazdır
Yüzde 25 kira zammı sınırının kaldırılacağı iddiaları yalanlandı

Dezenformasyonla Mücadele Merkezinin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, bazı basın yayın organlarında yer alan iddianın manipülasyon içerdiği ifade edildi.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in basına kapalı bir toplantıda iş ve finans dünyası temsilcileri ile bir araya geldiği belirtilen paylaşımda, Şimşek'in konut kiralamalarında kira artış oranını yüzde 25 ile sınırlayan ve 1 Temmuz 2024'te sona erecek düzenlemeye ilişkin soru üzerine "düzenlemenin sona ermesine yakın yeniden gözden geçirileceğini" ifade ettiği aktarıldı.

Bahse konu haberlerde iddia edildiği gibi konut kira artışlarındaki düzenlemeyle ilgili henüz bir karar alınmadığı vurgulanan paylaşımda, Bakan Şimşek'in kamuoyuna resmi bir açıklamasının bulunmadığı kaydedildi.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber