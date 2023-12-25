Spor Bakanı: Gündemimizde olimpiyatlar var

'3-5 oy alacağız diye hainlere kapı kulu olanlara meydanı bırakmayacağız'
'3-5 oy alacağız diye hainlere kapı kulu olanlara meydanı bırakmayacağız'
Onlarca Üründe Yılın Son Fırsatları!
Onlarca Üründe Yılın Son Fırsatları!
Sponsorlu İçerik
Mescide ayakkabıyla giren akademisyen hakkında inceleme başlatıldı
Mescide ayakkabıyla giren akademisyen hakkında inceleme başlatıldı
İş makinesi uçuruma yuvarlandı...Ölü sayısı 4'e çıktı
İş makinesi uçuruma yuvarlandı...Ölü sayısı 4'e çıktı
MİT, terör örgütü PKK'nın sorumlularından Erdinç Bolcal'ı etkisiz hale getirdi
MİT, terör örgütü PKK'nın sorumlularından Erdinç Bolcal'ı etkisiz hale getirdi
4 kurum toplamda 281 personel almak için ilana çıktı
4 kurum toplamda 281 personel almak için ilana çıktı
Mehmet Şimşek'ten yüzde 25'lik kira sınırına ilişkin yeni mesaj
Mehmet Şimşek'ten yüzde 25'lik kira sınırına ilişkin yeni mesaj
Cumhur İttifakı'nda yerel seçim iş birliği tamamlandı
Cumhur İttifakı'nda yerel seçim iş birliği tamamlandı
Bütçe maratonunda son gün
Bütçe maratonunda son gün
Hava harekatlarında en az 26 terörist etkisiz hale getirildi
Hava harekatlarında en az 26 terörist etkisiz hale getirildi
Kafeteryada darbedilen öğretim üyesi hayatını kaybetti
Kafeteryada darbedilen öğretim üyesi hayatını kaybetti
Hava soğudukça asgari ücret eriyor
Hava soğudukça asgari ücret eriyor
Maliye kararlı, iş dünyası düzeltme bekliyor
Maliye kararlı, iş dünyası düzeltme bekliyor
Çalışan emekliye 5 bin lira ikramiye için tarih belli oldu
Çalışan emekliye 5 bin lira ikramiye için tarih belli oldu
Asgari ücrette karar haftası
Asgari ücrette karar haftası
'İnşaata' dönüşüm dopingi
'İnşaata' dönüşüm dopingi
Kalleş pusuda İsrail parmağı
Kalleş pusuda İsrail parmağı
CHP'li isimler, CHP'nin bildiriye imza atmamasını eleştirdi
CHP'li isimler, CHP'nin bildiriye imza atmamasını eleştirdi
5 ilde eğitime kar engeli
5 ilde eğitime kar engeli
Demir çubukla dövülen öğretim üyesinin beyin ölümü gerçekleşti
Demir çubukla dövülen öğretim üyesinin beyin ölümü gerçekleşti
Akbaşoğlu, asgari ücretin açıklanacağı tarihi duyurdu
Akbaşoğlu, asgari ücretin açıklanacağı tarihi duyurdu
DEM Parti kongresine soruşturma: 42 gözaltı
DEM Parti kongresine soruşturma: 42 gözaltı
Erdoğan'dan şehit askerler için taziye mesajı
Erdoğan'dan şehit askerler için taziye mesajı
Şehit Aslan'ın komutanına gönderdiği video duygulandırdı
Şehit Aslan'ın komutanına gönderdiği video duygulandırdı
İşte 2024 Asgari ücret zam senaryoları
İşte 2024 Asgari ücret zam senaryoları
2024 yılı bütçe görüşmeleri tamamlandı
2024 yılı bütçe görüşmeleri tamamlandı
Şehitleri ve ailelerini hedef alan paylaşımlara erişim engeli talebi
Şehitleri ve ailelerini hedef alan paylaşımlara erişim engeli talebi
AK Parti üç ilde aday göstermeyecek
AK Parti üç ilde aday göstermeyecek
RTÜK Başkanı Şahin'den şehitlerle ilgili yayın yapan programlara uyarı
RTÜK Başkanı Şahin'den şehitlerle ilgili yayın yapan programlara uyarı
MEB, öğretmenler ve okul yöneticileriyle istişare için saha ziyaretlerine başladı
MEB, öğretmenler ve okul yöneticileriyle istişare için saha ziyaretlerine başladı
Ana sayfaHaberlerAna sayfaHaberler Siyasi

Spor Bakanı: Gündemimizde olimpiyatlar var

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak "Gündemimizde olimpiyatlar var. 2024 Olimpiyat Oyunları'na çok az bir süre kaldı. Amacımız Türkiye'yi 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'nda en iyi şekilde temsil etmek." diye konuştu.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 25 Aralık 2023 11:34, Son Güncelleme : 25 Aralık 2023 12:00
Yazdır
[X] Videoyu Kapat

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Paris Olimpiyat Oyunları ve Avrupa Futbol Şampiyonası gibi büyük organizasyonların da düzenleneceği 2024'ün spor için çok yoğun bir yıl olacağını söyledi.

Bakan Osman Aşkın Bak, Turkuvaz Medya Grubu tarafından düzenlenen "Spor Zirvesi ve Fotomaç Süper Lig'in En İyileri Ödül Töreni"ne katıldı.

Bakan Bak, törende yaptığı konuşmada, Türk sporunu geliştirmek ve ilerletmek için yoğun bir şekilde çalıştıklarını söyledi.

Gelecek yılın spor için yoğun geçeceğini anlatan Bak, "Gündemimizde olimpiyatlar var. 2024 Olimpiyat Oyunları'na çok az bir süre kaldı. Amacımız Türkiye'yi 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'nda en iyi şekilde temsil etmek. Buna göre hedeflerimiz ve federasyonların çalışmaları var. Gündemimizde İtalya ile birlikte organize edeceğimiz 2032 Avrupa Futbol Şampiyonası'nı var. Grubunu lider bitirerek Almanya'da düzenlenecek 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'na gidecek genç bir milli takımımız var. Onlardan da çok şey bekliyoruz. Bu takımın başarılı olacağına yürekten inanıyoruz. 2024 yılı spor için çok yoğun olacak." diye konuştu.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Türkiye'nin son 22 yılda tesisleşmede ortaya koyduğu vizyon ve attığı adımlarla dünya ve Avrupa'nın en önemli organizasyonlarını yapacak yeteneğe sahip olduğunu gösterdiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Türkiye, spor salonları, havuzları, stadyumlarıyla müthiş bir çıkış ortaya koydu. Bunun sonucunda da 2032 Avrupa Futbol Şampiyonası'nı İtalya ile birlikte organize edecek. Bu hazırlıklarımızı yapacağımız önemli organizasyonlardan biri. Bunun yanında pek çok dünya ve Avrupa şampiyonaları, uluslararası turnuvalar yapılacak. Burada Sayın Cumhurbaşkanımızın sporun içinden gelmesi en büyük şansımız. Türkiye spor ülkesi olma yolunda hızla ilerliyor."

Bakanlık olarak sporun tabana yayılmasına büyük önem verdiklerini aktaran Osman Aşkın Bak, "Bunun için de tesislere ve antrenörlere ihtiyaç var. Bu çerçevede yaptığımız çalışmalar var. Bunlardan biri yetenek taraması. Buna göre ilkokul üçüncü sınıftaki öğrencileri yeteneklerine göre en az iki spor dalına yönlendiriyoruz. Yaklaşık 4 milyon çocuğumuzu taramadan geçirdik. Ardından Yüzme Bilmeyen Kalmasın Projesi ile 9 milyona yakın çocuğumuza yüzme öğrettik. Biz 610 tane yüzme havuzu yapmışız. Bu büyük bir devrim. Artık yüzme gibi branşlarda olimpiyatlarda sonuç almak istiyoruz. Türkiye tesis devrimiyle beraber spor devrimine doğru ilerliyor. Bunu görüyoruz." ifadelerini kullandı.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, sporda altyapıya yapılan yatırımların en güzel örneklerinin A Milli Kadın Voleybol Takımı ve milli okçu Mete Gazoz'un elde ettiği başarılar olduğunu aktararak, "Türkiye'de bir spor devrimi var. Bu devrimi tamamlamak için de şimdi Milli Eğitim Bakanlığı ile bir çalışma yürütüyoruz. Okul sporlarında büyük bir harekete başlıyoruz. Bütün okullarda okul spor kulüpleri kuruyoruz. Yani inanıyoruz ki Türkiye gelecekte büyük sportif başarılara ulaşacak." değerlendirmesinde bulundu.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'a zirvede onur ödülü verildi.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber