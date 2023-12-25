Afyonkarahisar'da firari FETÖ'cü yakalandı

Y.T'nin FETÖ/PDY terör örgütünde sözde yönetim yapılanmasında sohbet imamı olarak faaliyet yürüttüğü ve Çay İlçe Müftülüğünde vaiz olarak görev yaparken 2016'da ihraç edildiği öğrenildi.

İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce yürütülen çalışmada, FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan hakkında 6 yıl 10 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan Y.T. Bolvadin ilçesinde yakalandı.

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