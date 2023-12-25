Afyonkarahisar'da firari FETÖ'cü yakalandı
Afyonkarahisar'da FETÖ üyeliğinden 6 yıl 10 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 25 Aralık 2023 12:21, Son Güncelleme : 25 Aralık 2023 12:25
İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce yürütülen çalışmada, FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan hakkında 6 yıl 10 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan Y.T. Bolvadin ilçesinde yakalandı.
Y.T'nin FETÖ/PDY terör örgütünde sözde yönetim yapılanmasında sohbet imamı olarak faaliyet yürüttüğü ve Çay İlçe Müftülüğünde vaiz olarak görev yaparken 2016'da ihraç edildiği öğrenildi.