MİT, terör örgütü PKK'nın sorumlularından Erdinç Bolcal'ı etkisiz hale getirdi

MİT'ten, PKK'ya Bir Darbe Daha

MİT, PKK'ya yönelik operasyonlarına devam ediyor. PKK/KCK sözde Şilan Guyi Akademisi sorumlusu Ali Xebat kod Erdinç BOLCAL, Süleymaniye'de düzenlenen nokta operasyonla etkisiz hale getirildi.

Erdinç BOLCAL, Irak'da, PKK tarafından ülkemize ve güvenlik güçlerimize yönelik düzenlenen eylemlerde yer alacak teröristlere ideolojik ve askeri eğitimler veriyordu.

MİT, Örgütün Üst Düzey Teröristlerini Hedef Alıyor

Ali Xebat kod Erdinç BOLCAL, Irak Süleymaniye-Kerkük bölgesinde yer alan PKK/KCK Şilan Guyi Akademisi sözde sorumlusuydu. Terör örgütü adına İstanbul, İzmir gibi büyükşehirlerde ideolojik eğitim veren Erdinç BOLCAL aynı zamanda gençlere yönelik yaptığı propaganda ve baskı çalışmaları ile onları PKK'nın kırsal kadrolarına katmak için çalışmalarda da bulunuyordu.



Uzun süre örgüt adına faaliyet yürüten terörist BOLCAL, Kuzey Irak'a geçiş yaparak sorumlu bir şekilde silahlı faaliyetleri yürütmeye başladı. Süleymaniye ve Kerkük alanlarında sözde tabur komutanlığı ve akademi sorumluluğu faaliyetlerinde bulundu.

Eylem Hazırlığı İçerisindelerdi

MİT istihbarat ağı sayesinde Erdinç BOLCAL'ın, Kerkük'teki Türk varlığına yönelik eylem hazırlığı içerisinde olduğunu tespit etti. Ülkemize karşı bölücü faaliyetler amacıyla teröristlere eğitim ve talimatlar veren terörist BOLCAL'ı sıkı takibe aldı. MİT, BOLCAL ve beraberindeki örgüt mensuplarını nokta operasyonla etkisiz hale getirdi.

