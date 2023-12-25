MİT, terör örgütü PKK'nın sorumlularından Erdinç Bolcal'ı etkisiz hale getirdi
MİT, terör örgütü PKK/KCK'nın sözde sorumlularından Erdinç Bolcal'ı Irak'ın kuzeyindeki Süleymaniye'de nokta operasyonla etkisiz hale getirdi.
MİT'ten, PKK'ya Bir Darbe Daha
MİT, PKK'ya yönelik operasyonlarına devam ediyor. PKK/KCK sözde Şilan Guyi Akademisi sorumlusu Ali Xebat kod Erdinç BOLCAL, Süleymaniye'de düzenlenen nokta operasyonla etkisiz hale getirildi.
Erdinç BOLCAL, Irak'da, PKK tarafından ülkemize ve güvenlik güçlerimize yönelik düzenlenen eylemlerde yer alacak teröristlere ideolojik ve askeri eğitimler veriyordu.
MİT, Örgütün Üst Düzey Teröristlerini Hedef Alıyor
Ali Xebat kod Erdinç BOLCAL, Irak Süleymaniye-Kerkük bölgesinde yer alan PKK/KCK
Şilan Guyi Akademisi sözde sorumlusuydu. Terör örgütü adına İstanbul, İzmir
gibi büyükşehirlerde ideolojik eğitim veren Erdinç BOLCAL aynı zamanda gençlere
yönelik yaptığı propaganda ve baskı çalışmaları ile onları PKK'nın kırsal kadrolarına
katmak için çalışmalarda da bulunuyordu.
Uzun süre örgüt adına faaliyet yürüten terörist BOLCAL, Kuzey Irak'a geçiş yaparak sorumlu bir şekilde silahlı faaliyetleri yürütmeye başladı. Süleymaniye ve Kerkük alanlarında sözde tabur komutanlığı ve akademi sorumluluğu faaliyetlerinde bulundu.
Eylem Hazırlığı İçerisindelerdi
MİT istihbarat ağı sayesinde Erdinç BOLCAL'ın, Kerkük'teki Türk varlığına yönelik
eylem hazırlığı içerisinde olduğunu tespit etti. Ülkemize karşı bölücü faaliyetler
amacıyla teröristlere eğitim ve talimatlar veren terörist BOLCAL'ı sıkı takibe
aldı. MİT, BOLCAL ve beraberindeki örgüt mensuplarını nokta operasyonla etkisiz
hale getirdi.