Erzurum'da İmamoğlu'na yönelik saldırıda sanıkların yargılaması devam ediyor

'3-5 oy alacağız diye hainlere kapı kulu olanlara meydanı bırakmayacağız'
'3-5 oy alacağız diye hainlere kapı kulu olanlara meydanı bırakmayacağız'
Onlarca Üründe Yılın Son Fırsatları!
Onlarca Üründe Yılın Son Fırsatları!
Sponsorlu İçerik
Mescide ayakkabıyla giren akademisyen hakkında inceleme başlatıldı
Mescide ayakkabıyla giren akademisyen hakkında inceleme başlatıldı
İş makinesi uçuruma yuvarlandı...Ölü sayısı 4'e çıktı
İş makinesi uçuruma yuvarlandı...Ölü sayısı 4'e çıktı
MİT, terör örgütü PKK'nın sorumlularından Erdinç Bolcal'ı etkisiz hale getirdi
MİT, terör örgütü PKK'nın sorumlularından Erdinç Bolcal'ı etkisiz hale getirdi
4 kurum toplamda 281 personel almak için ilana çıktı
4 kurum toplamda 281 personel almak için ilana çıktı
Mehmet Şimşek'ten yüzde 25'lik kira sınırına ilişkin yeni mesaj
Mehmet Şimşek'ten yüzde 25'lik kira sınırına ilişkin yeni mesaj
Cumhur İttifakı'nda yerel seçim iş birliği tamamlandı
Cumhur İttifakı'nda yerel seçim iş birliği tamamlandı
Bütçe maratonunda son gün
Bütçe maratonunda son gün
Hava harekatlarında en az 26 terörist etkisiz hale getirildi
Hava harekatlarında en az 26 terörist etkisiz hale getirildi
Kafeteryada darbedilen öğretim üyesi hayatını kaybetti
Kafeteryada darbedilen öğretim üyesi hayatını kaybetti
Hava soğudukça asgari ücret eriyor
Hava soğudukça asgari ücret eriyor
Maliye kararlı, iş dünyası düzeltme bekliyor
Maliye kararlı, iş dünyası düzeltme bekliyor
Çalışan emekliye 5 bin lira ikramiye için tarih belli oldu
Çalışan emekliye 5 bin lira ikramiye için tarih belli oldu
Asgari ücrette karar haftası
Asgari ücrette karar haftası
'İnşaata' dönüşüm dopingi
'İnşaata' dönüşüm dopingi
Kalleş pusuda İsrail parmağı
Kalleş pusuda İsrail parmağı
CHP'li isimler, CHP'nin bildiriye imza atmamasını eleştirdi
CHP'li isimler, CHP'nin bildiriye imza atmamasını eleştirdi
5 ilde eğitime kar engeli
5 ilde eğitime kar engeli
Demir çubukla dövülen öğretim üyesinin beyin ölümü gerçekleşti
Demir çubukla dövülen öğretim üyesinin beyin ölümü gerçekleşti
Akbaşoğlu, asgari ücretin açıklanacağı tarihi duyurdu
Akbaşoğlu, asgari ücretin açıklanacağı tarihi duyurdu
DEM Parti kongresine soruşturma: 42 gözaltı
DEM Parti kongresine soruşturma: 42 gözaltı
Erdoğan'dan şehit askerler için taziye mesajı
Erdoğan'dan şehit askerler için taziye mesajı
Şehit Aslan'ın komutanına gönderdiği video duygulandırdı
Şehit Aslan'ın komutanına gönderdiği video duygulandırdı
İşte 2024 Asgari ücret zam senaryoları
İşte 2024 Asgari ücret zam senaryoları
2024 yılı bütçe görüşmeleri tamamlandı
2024 yılı bütçe görüşmeleri tamamlandı
Şehitleri ve ailelerini hedef alan paylaşımlara erişim engeli talebi
Şehitleri ve ailelerini hedef alan paylaşımlara erişim engeli talebi
AK Parti üç ilde aday göstermeyecek
AK Parti üç ilde aday göstermeyecek
RTÜK Başkanı Şahin'den şehitlerle ilgili yayın yapan programlara uyarı
RTÜK Başkanı Şahin'den şehitlerle ilgili yayın yapan programlara uyarı
MEB, öğretmenler ve okul yöneticileriyle istişare için saha ziyaretlerine başladı
MEB, öğretmenler ve okul yöneticileriyle istişare için saha ziyaretlerine başladı
Ana sayfaHaberlerAna sayfaHaberler Adli Olaylar

Erzurum'da İmamoğlu'na yönelik saldırıda sanıkların yargılaması devam ediyor

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun katılımıyla Erzurum'da 7 Mayıs'ta düzenlenen "Halk Buluşması"nda yaşanan gerginliğe ilişkin 28 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 25 Aralık 2023 12:47, Son Güncelleme : 25 Aralık 2023 12:47
Yazdır
Erzurum'da İmamoğlu'na yönelik saldırıda sanıkların yargılaması devam ediyor

Erzurum 7. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuksuz 10 sanık, müştekiler ve taraf avukatları katıldı.

Müştekilerden S.B, beyanında, mitingi dinlemek için gittiği alanın kalabalık olduğunu, taş isabet etmesi sonucu yaralandığı için şikayetçi olduğunu belirtti.

Sanıklar ise önceki savunmalarını tekrar edip beraatlerini istedi.

Mahkeme, eksikliklerin tamamlanması amacıyla duruşmayı erteledi.

- İddianameden

Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, tutuksuz sanıklar Abdulhakim U, Barış S, Cengiz E, Şenol Ç. ve Murat A. hakkında "silahla kasten yaralamaya teşebbüs" suçundan 1 yıl 6 aydan 4 yıl 6 aya kadar hapis, Abdullah A, Ahmet K, Doğukan K, Dursun P, Enes Y, Emrah T, Enes Y, Ferdi S, Furkan K, Muhammed Ç, Muhammed K, Muhammed Akif K, Muhammed Haktan S, Muhammet Emin Ö, Oğuzhan U, Osman K, Ömür K, Serhat K, Serhat M, Soner H, Vefa Ö, Yakup Emre A. ve Yunus Emre D. hakkında ise "silahla kasten yaralamaya teşebbüs" ve "silahla basit yaralamaya teşebbüs" suçlarından 2 yıl 9 aydan 8 yıl 3 aya kadar hapis ve adli para cezası talep ediliyor.

İddianamede, ayrıca sanıklar hakkında verilen cezalarda, dörtte birinden dörtte üçüne kadar indirim yapılması isteniyor.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber