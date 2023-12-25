Sinop'ta sahipsiz köpeklerin saldırdığı ATV'nin sürücüsü kaza yaptı
Sinop'un Türkeli ilçesinde seyir halindeki ATV aracına saldırılan sahipsiz köpekler kazaya neden oldu.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 25 Aralık 2023 13:25, Son Güncelleme : 25 Aralık 2023 13:27
Türkeli ilçesinde Beşir Y, 57 AAD 328 plakalı ATV aracıyla seyir halindeyken, Güzelkent köyünde yola çıkan sahipsiz köpeklerin saldırısına uğradı.
Saldırı sonucu ATV köpeklerden birine çarparak devrildi, kazada sürücü hafif şekilde yaralandı.
Köpeklerin saldırması ve kaza anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.