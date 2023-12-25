Eşi tarafından bıçaklanmaktan kurtulmak için sokağa çıkan kadın hayatını kaybetti

'3-5 oy alacağız diye hainlere kapı kulu olanlara meydanı bırakmayacağız'
'3-5 oy alacağız diye hainlere kapı kulu olanlara meydanı bırakmayacağız'
Onlarca Üründe Yılın Son Fırsatları!
Onlarca Üründe Yılın Son Fırsatları!
Sponsorlu İçerik
Mescide ayakkabıyla giren akademisyen hakkında inceleme başlatıldı
Mescide ayakkabıyla giren akademisyen hakkında inceleme başlatıldı
İş makinesi uçuruma yuvarlandı...Ölü sayısı 4'e çıktı
İş makinesi uçuruma yuvarlandı...Ölü sayısı 4'e çıktı
MİT, terör örgütü PKK'nın sorumlularından Erdinç Bolcal'ı etkisiz hale getirdi
MİT, terör örgütü PKK'nın sorumlularından Erdinç Bolcal'ı etkisiz hale getirdi
4 kurum toplamda 281 personel almak için ilana çıktı
4 kurum toplamda 281 personel almak için ilana çıktı
Mehmet Şimşek'ten yüzde 25'lik kira sınırına ilişkin yeni mesaj
Mehmet Şimşek'ten yüzde 25'lik kira sınırına ilişkin yeni mesaj
Cumhur İttifakı'nda yerel seçim iş birliği tamamlandı
Cumhur İttifakı'nda yerel seçim iş birliği tamamlandı
Bütçe maratonunda son gün
Bütçe maratonunda son gün
Hava harekatlarında en az 26 terörist etkisiz hale getirildi
Hava harekatlarında en az 26 terörist etkisiz hale getirildi
Kafeteryada darbedilen öğretim üyesi hayatını kaybetti
Kafeteryada darbedilen öğretim üyesi hayatını kaybetti
Hava soğudukça asgari ücret eriyor
Hava soğudukça asgari ücret eriyor
Maliye kararlı, iş dünyası düzeltme bekliyor
Maliye kararlı, iş dünyası düzeltme bekliyor
Çalışan emekliye 5 bin lira ikramiye için tarih belli oldu
Çalışan emekliye 5 bin lira ikramiye için tarih belli oldu
Asgari ücrette karar haftası
Asgari ücrette karar haftası
'İnşaata' dönüşüm dopingi
'İnşaata' dönüşüm dopingi
Kalleş pusuda İsrail parmağı
Kalleş pusuda İsrail parmağı
CHP'li isimler, CHP'nin bildiriye imza atmamasını eleştirdi
CHP'li isimler, CHP'nin bildiriye imza atmamasını eleştirdi
5 ilde eğitime kar engeli
5 ilde eğitime kar engeli
Demir çubukla dövülen öğretim üyesinin beyin ölümü gerçekleşti
Demir çubukla dövülen öğretim üyesinin beyin ölümü gerçekleşti
Akbaşoğlu, asgari ücretin açıklanacağı tarihi duyurdu
Akbaşoğlu, asgari ücretin açıklanacağı tarihi duyurdu
DEM Parti kongresine soruşturma: 42 gözaltı
DEM Parti kongresine soruşturma: 42 gözaltı
Erdoğan'dan şehit askerler için taziye mesajı
Erdoğan'dan şehit askerler için taziye mesajı
Şehit Aslan'ın komutanına gönderdiği video duygulandırdı
Şehit Aslan'ın komutanına gönderdiği video duygulandırdı
İşte 2024 Asgari ücret zam senaryoları
İşte 2024 Asgari ücret zam senaryoları
2024 yılı bütçe görüşmeleri tamamlandı
2024 yılı bütçe görüşmeleri tamamlandı
Şehitleri ve ailelerini hedef alan paylaşımlara erişim engeli talebi
Şehitleri ve ailelerini hedef alan paylaşımlara erişim engeli talebi
AK Parti üç ilde aday göstermeyecek
AK Parti üç ilde aday göstermeyecek
RTÜK Başkanı Şahin'den şehitlerle ilgili yayın yapan programlara uyarı
RTÜK Başkanı Şahin'den şehitlerle ilgili yayın yapan programlara uyarı
MEB, öğretmenler ve okul yöneticileriyle istişare için saha ziyaretlerine başladı
MEB, öğretmenler ve okul yöneticileriyle istişare için saha ziyaretlerine başladı
Ana sayfaHaberler Adli Olaylar

Eşi tarafından bıçaklanmaktan kurtulmak için sokağa çıkan kadın hayatını kaybetti

İzmir'in Karabağlar ilçesinde, eşi tarafından bıçaklanan kadın hayatını kaybetti.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 25 Aralık 2023 13:09, Son Güncelleme : 25 Aralık 2023 13:16
Yazdır
Eşi tarafından bıçaklanmaktan kurtulmak için sokağa çıkan kadın hayatını kaybetti

Alınan bilgiye göre, sabaha karşı, yaralı bir kadının Faruk Akar Karasu Caddesi'ndeki bir apartmanın girişine sığındığı ihbarı üzerine belirtilen adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, vücudunda bıçak darbesi bulunan Zehra Barbak'ın (37) yaşamını yitirdiğini belirledi.

Barbak'ın cenazesi, incelemenin ardından otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Polis, Barbak'ın eşi K.B'yi Vatan Mahallesi'ndeki evinde gözaltına aldı.

Zehra Barbak'ın, kendisini bıçaklayan eşinden kurtulabilmek için sokağa çıktığı öğrenildi.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber