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'Cenaze töreninde organizasyona katılanlar isim isim tespit ediliyor'

"Dün cenazeye katıldığımız andan itibaren o organize meseleyi hep birlikte takip ettik. Bugün tek tek, isim isim hepsi tespit ediliyor. Manisa'da olanların parti aidiyeti çok açık ortada ama civar illerden getirilenlerde de aynı kümelenme belli"

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 25 Aralık 2023 13:09, Son Güncelleme : 25 Aralık 2023 13:39
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, şehit Piyade Sözleşmeli Er Enis Budak'ın cenazesinde protesto edilmesine ilişkin soru üzerine, "Dün cenazeye katıldığımız andan itibaren o organize meseleyi hep birlikte takip ettik. Bugün tek tek, isim isim hepsi tespit ediliyor. Manisa'da olanların parti aidiyeti çok açık ortada ama civar illerden getirilenlerde de aynı kümelenme belli." ifadelerini kullandı.

Özel, İkinci Cumhurbaşkanı İsmet İnönü'nün vefatının 50. yılı dolayısıyla Anıtkabir'deki mezarı başında düzenlenen törenin ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Irak'ın kuzeyinde teröristlerle çıkan çatışmada şehit düşen Piyade Sözleşmeli Er Enis Budak'ın Manisa'da düzenlenen cenaze töreninde, kendisine yönelik protestolara ilişkin, bir gün öncesinden itibaren algı operasyonu ve provokasyon yapıldığını söyledi.

Özel, "CHP, sorumluluğu olan ve sorumluluğu gereği Meclis'i bilgilendirmeyen AK Parti ile bir kağıdın üzerinde ortaklaşıp da onların yaptıkları bütün eksiklikleri, kusurları meşrulaştırmaya itiraz etmiştir, kendi bildirgesini yayınlamıştır. İki bildirge yan yana konulduğunda, bir bildirgede, büyük ihtimalle tabii ki gözden kaçmıştır ama terörü kınamaktadırlar. Oysa böyle bir terör ve terör örgütü kınanmaz lanetlenir. Öyle kınanacak bir kusur işlememişlerdir, lanetlenmeleri gerekmektedir." değerlendirmesinde bulundu.

AK Parti'nin, CHP'nin teröre karşı duruşuna yönelik yaptığı dezenformasyonu, provokasyona çevirdiğini iddia eden Özel, şöyle devam etti:

"Dün sabah erken saatlerden itibaren hem koruma ekibimize hem Manisa'da partimize hatta civar illerden, AK Parti'ye geçmişte çok yakın olmuş isimlerden, 'bir provokasyon, saldırı olacağı, hatta bu cenazeye katılmayı yeniden değerlendirmem' defalarca söylendi. Dün gün boyunca şehit cenazemize katılacağımı, şehidimize sahip çıkacağımı ifade ettim ve bu provokasyonların amacının ne olduğunu bildiğimi söyledim. Dün cenazeye katıldığımız andan itibaren o organize meseleyi hep birlikte takip ettik. Bugün tek tek, isim isim hepsi tespit ediliyor. Manisa'da olanların parti aidiyeti çok açık ortada ama civar illerden getirilenlerde de aynı kümelenme belli."

- "Şehit ailesi hiçbir günahları olmamasına rağmen özür dilemeye kalktı"

CHP Genel Başkanı Özel, dün yaşananlara provokasyonun neden olduğunu ve bunun Manisalılardan, kendi isteğiyle şehit cenazesine gelenlerden kaynaklanmadığını belirtti.

Şehit ailesinin cenaze sırasında slogan attıranlara tepki gösterdiğini ifade eden Özel, şöyle devam etti:

"Dün uçağa binmeden önce, uçaktan indikten sonra şehit ailesi arayarak yaşananlardan üzüntü duyduklarını, şehidin bizimle samimiyetini, yakınlığını bildiklerini, dün oradaki saygısızlığın şehitlerine yapıldığını ve Enes'in hatırasına saygısızlık olduğunu defaatle söylediler. Hatta şehit ailesi hiçbir günahları olmamasına rağmen aile büyükleri kanalıyla özür dilemeye kalktı. Biz, böyle bir şeyi kabul edemeyeceğimizi, esas şehide yeterli saygının gösterilememesi noktasında bütün yaşananlardan dolayı üzüntülerimizi ve özürlerimizi ilettik."

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