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Seyyanen ödemeye zam yapılacak mı?

15 Temmuz 2023 tarihinde yürürlüğe giren 7456 sayılı Kanunun 28 inci maddesi ile 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye eklenen ek 40 ıncı madde (seyyanen ödeme) için kamuoyunda zam yapılmayacağı yönünde birtakım haberler yer almaktadır. Peki bu haberler gerçeği yansıtmakta mıdır?

Kaynak : Memurlar.Net - Özel
Haber Giriş : 27 Aralık 2023 00:05, Son Güncelleme : 25 Aralık 2023 13:36
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Seyyanen ödemeye zam yapılacak mı?

Yıl sonunun gelmesiyle birlikte memurların 2024 yılı Ocak ayında ne kadar zam alacağı netleşmeye başlamıştır. 2023 yılı Temmuz ayından itibaren 5 aylık TÜİK verilerine göre enflasyon %33,66 olarak gerçekleşmiştir. Ocak ayında memurlara verilecek %15'lik zamma 5 aylık enflasyon farkının eklenmesiyle birlikte memurların zam oranı %45'e ulaşmıştır. Aralık ayı enflasyonunun da eklenmesiyle birlikte Ocak ayında memurlara yaklaşık %50 oranında zam yapılacağı öngörülmektedir.

Seyyanen ödemenin düzenlendiği 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 40 ıncı maddesinde; "Aylıklarını ek 10 uncu madde ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanunu hükümlerine göre alanlara; subay, sözleşmeli subay, astsubay, sözleşmeli astsubay, sözleşmeli subay ve astsubay adayları, uzman jandarma ve uzman erbaşlar ile 10/3/2011 tarihli ve 6191 sayılı Kanuna tabi personele (diğer statülerde olup aylıklarını 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununa göre alanlar dahil); mali haklarının belirlenmesinde ek 11 inci madde, geçici 10 uncu maddenin birinci fıkrasının (a) bendi ve geçici 29 uncu madde hükümleri uygulananlara; 25/6/2001 tarihli ve 4688 sayılı Kanun kapsamına giren kamu kurum ve kuruluşlarında iş mevzuatına tabi olanlar hariç mali hakları veya ücret tavanı ilgili mevzuatı uyarınca en yüksek Devlet memurunun mali hakları ya da bu mali haklara göre belirlenmiş olan ücret veya ücret tavanları esas alınmak suretiyle tespit edilen kadro, pozisyon veya görevlerde bulunanlara (26/10/1990 tarihli ve 3671 sayılı Kanun hükümlerine tabi olanlar dahil); aylık ödenekleri 3/7/2005 tarihli ve 5393 sayılı Kanunun 39 uncu maddesinin birinci fıkrasında yer alan gösterge rakamları esas alınarak belirlenen belediye başkanları ile başkan yardımcılarına (haklarında 5393 sayılı Kanunun 40 ıncı maddesinin üçüncü fıkrasının uygulanmasında dikkate alınmak üzere başkan vekilleri dahil); bir yıldan az süreli çalışanlar, ayın veya haftanın bazı günleri ya da günün belirli saatleri gibi kısmi zamanlı çalışanlar, proje süreleriyle sınırlı olarak veya geçici mahiyetteki işlerde çalışanlar ve ücretleri 2914 sayılı Kanunun 16 ncı maddesinde belirtilen esaslara göre belirlenenler ile mevzuatı uyarınca ücretleri özel olarak belirlenen diğer yabancı uyruklu çalışanlar hariç olmak üzere 4688 sayılı Kanun kapsamına giren kamu kurum ve kuruluşlarının merkez, taşra ve döner sermaye teşkilatlarında istihdam edilen sözleşmeli personele (kadro karşılığı sözleşmeli dahil) (15.965) gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak tutarda ilave ödeme yapılır. İlave ödemeye hak kazanılmasında ve bu ödemenin yapılmasında, personelin aylık veya ücretlere ilişkin tabi olduğu hükümler uygulanır. Bu ödeme damga vergisi hariç herhangi bir vergi ve sigorta prim kesintisine tabi tutulmaz.

İlave ödeme, kapsamında bulunanlara sadece kendi unvanı esas alınarak ödenir ve mali hakları mevzuatı uyarınca en yüksek Devlet memuru veya başka bir unvan esas veya emsal alınmak suretiyle belirlenenler bakımından, diğer mevzuat uyarınca mali haklarının belirlenmesine esas ödeme unsurlarının kapsam veya hesabına dahil edilmez. Bu ödeme, ilgili mevzuatı uyarınca ödenmekte olan veya mali ve sosyal hakların tespitinde esas alınan aylık, ücret, zam, tazminat, ödenek, döner sermaye ödemesi, ikramiye ve diğer herhangi bir ödeme unsurunun ya da ücret tavanının hesabında dikkate alınmaz. Bu madde hükümleri, doğrudan veya başka bir ödemenin hesabında olmak üzere, tamamen veya kısmen mükerrer ödeme yapılmasına neden olacak şekilde uygulanamaz. Diğer mevzuatın bu fıkraya aykırı hükümleri uygulanmaz.

Bu maddenin uygulanmasında ortaya çıkabilecek tereddütleri gidermeye ve uygulamayı yönlendirmeye Cumhurbaşkanlığı yetkilidir." hükmü yer almaktadır.

Düzenlemeden de görüleceği üzere ilave (seyyanen) ödeme aylık katsayıya bağlanmıştır. Aylık katsayı da 2023 yılı Kamu Görevlileri Hakem Kurulu Kararı uyarınca öngörülen zamlara enflasyon farkının eklenmesiyle birlikte Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından belirlenecektir. Bu çerçevede, memur maaşlarının diğer gelir unsurlarında gerçekleşecek artış kadar seyyanen ödeme de artacaktır.

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