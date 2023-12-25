Depremden kurtulup yeni hayata başladı, kanseri yendi

'3-5 oy alacağız diye hainlere kapı kulu olanlara meydanı bırakmayacağız'
'3-5 oy alacağız diye hainlere kapı kulu olanlara meydanı bırakmayacağız'
Onlarca Üründe Yılın Son Fırsatları!
Onlarca Üründe Yılın Son Fırsatları!
Sponsorlu İçerik
Mescide ayakkabıyla giren akademisyen hakkında inceleme başlatıldı
Mescide ayakkabıyla giren akademisyen hakkında inceleme başlatıldı
İş makinesi uçuruma yuvarlandı...Ölü sayısı 4'e çıktı
İş makinesi uçuruma yuvarlandı...Ölü sayısı 4'e çıktı
MİT, terör örgütü PKK'nın sorumlularından Erdinç Bolcal'ı etkisiz hale getirdi
MİT, terör örgütü PKK'nın sorumlularından Erdinç Bolcal'ı etkisiz hale getirdi
4 kurum toplamda 281 personel almak için ilana çıktı
4 kurum toplamda 281 personel almak için ilana çıktı
Mehmet Şimşek'ten yüzde 25'lik kira sınırına ilişkin yeni mesaj
Mehmet Şimşek'ten yüzde 25'lik kira sınırına ilişkin yeni mesaj
Cumhur İttifakı'nda yerel seçim iş birliği tamamlandı
Cumhur İttifakı'nda yerel seçim iş birliği tamamlandı
Bütçe maratonunda son gün
Bütçe maratonunda son gün
Hava harekatlarında en az 26 terörist etkisiz hale getirildi
Hava harekatlarında en az 26 terörist etkisiz hale getirildi
Kafeteryada darbedilen öğretim üyesi hayatını kaybetti
Kafeteryada darbedilen öğretim üyesi hayatını kaybetti
Hava soğudukça asgari ücret eriyor
Hava soğudukça asgari ücret eriyor
Maliye kararlı, iş dünyası düzeltme bekliyor
Maliye kararlı, iş dünyası düzeltme bekliyor
Çalışan emekliye 5 bin lira ikramiye için tarih belli oldu
Çalışan emekliye 5 bin lira ikramiye için tarih belli oldu
Asgari ücrette karar haftası
Asgari ücrette karar haftası
'İnşaata' dönüşüm dopingi
'İnşaata' dönüşüm dopingi
Kalleş pusuda İsrail parmağı
Kalleş pusuda İsrail parmağı
CHP'li isimler, CHP'nin bildiriye imza atmamasını eleştirdi
CHP'li isimler, CHP'nin bildiriye imza atmamasını eleştirdi
5 ilde eğitime kar engeli
5 ilde eğitime kar engeli
Demir çubukla dövülen öğretim üyesinin beyin ölümü gerçekleşti
Demir çubukla dövülen öğretim üyesinin beyin ölümü gerçekleşti
Akbaşoğlu, asgari ücretin açıklanacağı tarihi duyurdu
Akbaşoğlu, asgari ücretin açıklanacağı tarihi duyurdu
DEM Parti kongresine soruşturma: 42 gözaltı
DEM Parti kongresine soruşturma: 42 gözaltı
Erdoğan'dan şehit askerler için taziye mesajı
Erdoğan'dan şehit askerler için taziye mesajı
Şehit Aslan'ın komutanına gönderdiği video duygulandırdı
Şehit Aslan'ın komutanına gönderdiği video duygulandırdı
İşte 2024 Asgari ücret zam senaryoları
İşte 2024 Asgari ücret zam senaryoları
2024 yılı bütçe görüşmeleri tamamlandı
2024 yılı bütçe görüşmeleri tamamlandı
Şehitleri ve ailelerini hedef alan paylaşımlara erişim engeli talebi
Şehitleri ve ailelerini hedef alan paylaşımlara erişim engeli talebi
AK Parti üç ilde aday göstermeyecek
AK Parti üç ilde aday göstermeyecek
RTÜK Başkanı Şahin'den şehitlerle ilgili yayın yapan programlara uyarı
RTÜK Başkanı Şahin'den şehitlerle ilgili yayın yapan programlara uyarı
MEB, öğretmenler ve okul yöneticileriyle istişare için saha ziyaretlerine başladı
MEB, öğretmenler ve okul yöneticileriyle istişare için saha ziyaretlerine başladı
Ana sayfaHaberler Yaşam

Depremden kurtulup yeni hayata başladı, kanseri yendi

Kahramanmaraş merkezli depremlerde evi, iş yeri yıkıldıktan sonra yerleştiği Burdur'da yeni hayatına başlayan 35 yıllık esnaf Ahmet Usta, yaklaşık 4 ay önce yakalandığı akciğer kanserini de yenmeyi başardı.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 25 Aralık 2023 14:00, Son Güncelleme : 25 Aralık 2023 14:23
Yazdır
[X] Videoyu Kapat

Osmaniye'de, 'Ciğerci Kirli Ahmet Usta' olarak tanınan ve merkez İstiklal Mahallesi Atatürk Caddesi'nde 35 yıl boyunca mesleğini sürdüren Ahmet Usta, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinde evi ve iş yeri yıkıldıktan sonra eşiyle önce Antalya'ya, oradan da Burdur'a gelip yeni hayatına başladı

Ahmet Usta'ya İl Jandarma Komutanı Albay Mustafa Güder aracılığıyla hayırsever iş insanı Orhan Akay tarafından Burdur- Fethiye kara yolu üzerindeki akaryakıt istasyonundaki iş yeri bedelsiz verildi.

Ahmet Usta burada açtığı yeni iş yerinde Osmaniye lezzetlerini Burdurlulara sunmaya başladı.

"Yüzde 99 iyileştim"

Burdur'da yeni bir hayata başlayan Ahmet Usta, yaklaşık 4 ay önce kontrol amaçlı gittiği hastanede yapılan tetkiklerde akciğer kanserine yakalandığını öğrendi.

Tedavisine Burdur ve Isparta'daki hastanelerde devam eden Ahmet Usta, hastalığın başlangıç aşamasında fark edilmesiyle tedavisini tamamlayarak uzun süredir ayrı kaldığı iş yerinde yeniden hizmet vermeye başladı.

Ahmet Usta, "Osmaniye'de deprem yıktı bizi. Burdur'a geldik. Bir iş yeri kurduk. 'Çok şükür' dedik işimize devam ettik. Fakat kanser diye sinsi bir hastalık birkaç ay sonra burada beni yakaladı. Allah'a çok şükür en başta tespit edildi. Tedavimi oldum. Tedavim güzel geçti. Doktorum 'Artık çalışabilirsin Ahmet amca' dedi. Yani yüzde 99 iyileştim. Bugün dükkanımı yeniden açtım. Allah'a şükürler olsun. Yıkılmadık, ayaktayız, hizmete devam ediyoruz" dedi.

"35 yıllık birikimimi Burdur'da devam ettiriyorum"

Burdur'a geldiğinde insanların kendisini çok iyi karşıladığını vurgulayan Ahmet Usta, "Allah hepsinden razı olsun. Bana Osmaniye'yi özletmediler, sahip çıktılar. İl Jandarma Komutanı Mustafa Bey, Orhan Akay Bey ile tanıştırdı beni. Orhan Bey'in tahsis ettiği iş yerinde 35 yıllık birikimimi Burdur'da devam ettiriyorum. Buraya yerleştim. Osmaniye'ye Allah geri götürmesin diyeceğim. Bundan sonra Burdurluyum" diye konuştu.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber