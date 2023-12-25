Bahçeli'den bildiri tepkisi! Genel Kurulu terk etti
Siyasette terör saldırılarına karşı ortak bildiri tartışması sürüyor. MHP lideri Bahçeli, bütçe görüşmelerinde son konuşmaların yapıldığı TBMM Genel Kurulu'nu, sıra DEM Parti'ye gelince terk etti. CHP'yi de takip etmeyeceğini söyleyen Bahçeli, "Anayasa Mahkemesi'nin yapması gerekeni yapıyorum." dedi.
Kaynak : TRT
Haber Giriş : 25 Aralık 2023 14:41, Son Güncelleme : 25 Aralık 2023 15:00
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, DEM Parti ve CHP'nin TBMM Genel Kurulundaki bütçenin kapanış konuşmalarını takip etmeyeceklerini belirterek, "Anayasa Mahkemesinin yapması gerekeni yapıyorum" dedi.
TBMM Genel Kurulunda 2024 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi'nin son gün görüşmeleri sürerken MHP Genel Başkanı Bahçeli ve MHP'li milletvekilleri, DEM Parti sözcüleri kürsüye çıktığında salondan ayrıldı.
Bahçeli, kuliste gazetecilerin konuya ilişkin sorusu üzerine, "CHP'yi de takip etmeyeceğim. Arkadaşlarım da takip etmeyecekler. Anayasa Mahkemesinin yapması gerekeni yapıyorum bugün." dedi.