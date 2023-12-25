Terör örgütünün propagandasını yapan şahıslar hakkında soruşturma başlatıldı

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya hesabı X üzerinden yaptığı paylaşımda, askerlern Irak'ın kuzeyinde bölücü terör örgütü mensupları tarafından şehit edilmesinin ardından, sosyal medya platformları üzerinden terör örgütünün propagandasını yapan ve dezenformasyon içeren paylaşım yapanlarla ilgili, Ankara, İstanbul, Diyarbakır, Gaziantep, Hakkari, Mersin, Muş, Adana, Antalya, Bingöl, Hatay ve Denizli Cumhuriyet Başsavcılıklarınca soruşturma başlatıldığını bildirdi.

Ayrıca Tunç soruşturmalarda, bahse konu paylaşımlarda bulunan 15 hesap yöneticisinin tespit edildiğini, bunlardan 12'sinin yurtdışında olduğunun belirlendiğini aktardı. Soruşturma kapsamında 1 kişi tutuklanırken 2'sinin yakalanmasına yönelik çalışmaların titizlikle yürütüldüğü, adli soruşturmaların ise devam ettiği bilgisi paylaşıldı.