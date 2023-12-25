Orduya ve askere hakaret ederek yayın yapan 2 kişi tutuklandı
Bakırköy'de bir sokak röportajı esnasında devlete hakaret eden Bestamin T. ile ona destek olan Sami Yusuf G. polis ekiplerince gözaltına alındı. Bakırköy Adliyesi'ne sevk edilen 2 şüpheli tutuklanmaları talebiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne gönderildi.
Kaynak : DHA
Haber Giriş : 25 Aralık 2023 16:30, Son Güncelleme : 25 Aralık 2023 16:30
Bakırköy Özgürlük Meydanı'nda, dijital platformlarda yayınlanmak üzere çekim yapan, Türk ordusu ve askeri aleyhinde söylemlerde bulunarak hakaret eden B.T., S.Y.G., N.K. ve F.G., polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alınmıştı.
Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından Bakırköy Adliyesine sevk edildi. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ifadesi alınan şüphelilerden B.T. ve S.Y.G. 'Cumhurbaşkanına hakaret' ve 'Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme' suçlarından tutuklanma talebiyle Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.
Hakimlik 2 şüphelinin de tutuklanmasına karar verdi.