Kahramanmaraş'ta nehirde kaybolan çocuğun cansız bedeni bulundu

Bölgede AFAD ile Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Su Altı Arama Kurtarma ekiplerince arama çalışması başlatılmıştı.

Merkez Onikişubat ilçesi Kılavuzlu mesire alanı bölgesindeki Galatasaray Konteyner Kentte yaşayan Suriye uyruklu 3 çocuk dün Ceyhan Nehri'ne düşmüş, bölgedeki vatandaşlar tarafından çocuklardan 2'si kurtarılırken 14 yaşlarındaki diğer çocuğun gözden kaybolduğu belirtilmişti.

AFAD ile Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Su Altı Arama Kurtarma ekiplerinin bölgede yaptığı aramalar sonucunda çocuğun cansız bedeni, kaybolduğu yerden yaklaşık 300 metre uzaklıkta bulundu.

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